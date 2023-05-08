Украина заявила о перехвате якобы несбиваемой российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Как это получилось?

"Кинжал" - аэробаллистическая ракета, которая способна разгоняться до скорости в 10 махов. Этот показатель трудно перевести в километры в час, поскольку число маха - величина условная, она показывает скорость объекта относительно скорости звука в определенной среде, и поэтому будет разным на разной высоте. Очень приблизительно можно сказать, что эта ракета может лететь со скоростью выше 14000 километров в час.

Это оставляет очень мало времени для реакции расчетов ПВО. Предельная дальность полета "Кинжала", как считается, составляет две тысячи километров. Даже с учетом того, что ракета будет на каком-то этапе набирать скорость, а где-то терять ее за счет сопротивления воздуха, то все равно полет на такое расстояние на скорости 14 тысяч километров в час составит не более 10 минут. Если же ее запускать на более близкой дистанции, то и того меньше.

Правда, время на подготовку ЗРК можно уменьшить, если заранее знать, откуда и куда полетит такая ракета.

"Кинжал" обычно запускается со специального самолета - МиГ-31К. Это высотный перехватчик, созданный еще во времена СССР, который был специально модернизирован для того, чтобы нести такое, в первую очередь, тяжелое оружие.