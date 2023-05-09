Студия Postimees: День Европы – чего нам ждать в будущем?

Ежегодно 9 мая в ЕС отмечают День Европы – праздник мира и единства на континенте. Как война в Украине и общая политическая обстановка в мире влияют на будущее Европы?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший дипломат, эксперт по международным отношениям Харри Тийдо. Смотрите беседу в 14:00!
- Почему войны не прекращаются? Чего нам ждать от будущего?
- К чему приведет изменение состава населения в контексте беженцев?
- Возможно ли усиление конфликтов в Европе на религиозном и культурном уровне?
- Какой этап отношений переживают сейчас единая Европа и США? Что изменилось?
- Зеленая политика: оценены ли последствия для экономики и населения?
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