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Студия Postimees: День Европы – чего нам ждать в будущем?

14:00 эксперт Харри Тийдо
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Ежегодно 9 мая в ЕС отмечают День Европы – праздник мира и единства на континенте. Как война в Украине и общая политическая обстановка в мире влияют на будущее Европы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший дипломат, эксперт по международным отношениям Харри Тийдо. Смотрите беседу в 14:00!

  • Почему войны не прекращаются? Чего нам ждать от будущего?
  • К чему приведет изменение состава населения в контексте беженцев?
  • Возможно ли усиление конфликтов в Европе на религиозном и культурном уровне?
  • Какой этап отношений переживают сейчас единая Европа и США? Что изменилось?
  • Зеленая политика: оценены ли последствия для экономики и населения?
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