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Его жизнь может быть в опасности: в Таллинне пропал Хейго

rus.postimees.ee
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Хейго.
Хейго. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Близкие родственники сообщили сегодня вечером в полицию, что со вчерашнего вечера не могут связаться с 45-летним Хейго.

Раньше Хейго никогда не пропадал подобным образом. У членов семьи есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Телефон мужчины выключен. Полиция связалась с родственниками мужчины и проверила его возможное местонахождение. К сожалению, пока его не удалось найти. Также отсутствует информация, во что он может быть одет. Поиски продолжаются.

Хейго среднего телосложения и ростом около 170 см. Полиция просит всех, кто видел его, немедленно сообщить об этом по телефону 112.

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