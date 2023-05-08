Его жизнь может быть в опасности: в Таллинне пропал Хейго

Раньше Хейго никогда не пропадал подобным образом. У членов семьи есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Телефон мужчины выключен. Полиция связалась с родственниками мужчины и проверила его возможное местонахождение. К сожалению, пока его не удалось найти. Также отсутствует информация, во что он может быть одет. Поиски продолжаются.