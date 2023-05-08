ГАЛЕРЕЯ ⟩ У Бронзового солдата тихо и малолюдно, на месте дежурит охрана

Уже сегодня у Бронзового солдата дежурит охрана, хотя желающих положить цветы не особо много.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что использование символов агрессии и военной пропаганды России запрещено в Эстонии, и 9 мая попытки использования такой символики будут резко пресекаться.

Полиция также приняла решение запретить с 5 по 9 мая в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа организацию проведения публичных собраний, если есть основания полагать, что такие собрания могут при использовании символики государства-агрессора спровоцировать вражду.