ГАЛЕРЕЯ ⟩ У Бронзового солдата тихо и малолюдно, на месте дежурит охрана

Если завтра у Бронзового солдата традиционно соберется огромное количество людей, то сегодня, когда в Эстонии проходит день памяти о павших во второй мировой войне, на военном кладбище довольно тихо.
Уже сегодня у Бронзового солдата дежурит охрана, хотя желающих положить цветы не особо много.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что использование символов агрессии и военной пропаганды России запрещено в Эстонии, и 9 мая попытки использования такой символики будут резко пресекаться.
Полиция также приняла решение запретить с 5 по 9 мая в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа организацию проведения публичных собраний, если есть основания полагать, что такие собрания могут при использовании символики государства-агрессора спровоцировать вражду.
По словам руководителя Ида-Харьюского полицейского отделения Рогера Кумма, наибольшее количество случаев использования символики государства-агрессора полиция зарегистрировала в прошлом году именно 9 мая, около 200 случаев. «Символам, которые носят сейчас совершающие военные преступления солдаты России, нет места в свободной Эстонии, за последние годы это было неоднократно подтверждено и судом», – сказал Кумм.