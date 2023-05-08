Мать семерых детей: правительству удалось два раза унизить многодетные семьи

В семье Аннели пятеро детей. Младшему два года, а старшему - 22 года. Мать семейства говорит, что они неплохо живут на пособие в 600 евро, но если треть этой суммы будет отнята, им снова придется прибегнуть к продовольственной помощи для многодетных семей.

«Это всего 200 евро для политиков, но все стало настолько дорогим, что меньше чем на 160 евро в продуктовый магазин не сходить. Работает только муж, потому что у нас ребенок с особыми потребностями, для которого негде взять сиделку», - говорит Аннели, чей семейный доход складывается из зарплаты отца семейства, и помимо детского пособия также из пособия по инвалидности.