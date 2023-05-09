А вы видели его? Полиция разыскивает 64-летнего мужчину

В понедельник вечером в полицию сообщили, что в деревне Нурмси в волости Ляэнеранна ушел из дома 64-летний Мдудузи. Близкие полагают, что он мог отправиться на поиски сбежавшей собаки и заблудиться.

Мобильное позиционирование не дало результата. К поискам привлекли добровольцев, дрон и вертолет. Прочесывание местности продолжалось до раннего утра, но найти пропавшего так и не удалось. Поиски продолжатся сегодня.

Мдудузи высокого роста, крепкого телосложения и с седыми волосами. На нем были черные брюки и красная флисовая кофта.