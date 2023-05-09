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А вы видели его? Полиция разыскивает 64-летнего мужчину

Rus.Postimees
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Мдудузи.
Мдудузи. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Ляэнеранна Мдудузи.

В понедельник вечером в полицию сообщили, что в деревне Нурмси в волости Ляэнеранна ушел из дома 64-летний Мдудузи. Близкие полагают, что он мог отправиться на поиски сбежавшей собаки и заблудиться.

Мобильное позиционирование не дало результата. К поискам привлекли добровольцев, дрон и вертолет. Прочесывание местности продолжалось до раннего утра, но найти пропавшего так и не удалось. Поиски продолжатся сегодня.

Мдудузи высокого роста, крепкого телосложения и с седыми волосами. На нем были черные брюки и красная флисовая кофта.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Мдудузи, звонить по номеру 112.

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