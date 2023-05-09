В поиске участвуют даже лошади: полиции за три дня так и не удалось найти пропавшего Мдудузи

В понедельник вечером в полицию сообщили, что в деревне Нурмси в волости Ляэнеранна ушел из дома 64-летний Мдудузи. Близкие полагают, что он мог отправиться на поиски сбежавшей собаки и заблудиться.

Мобильное позиционирование не дало результата. К поискам привлекли добровольцев, дрон и вертолет. Прочесывание местности продолжалось до раннего утра, но найти пропавшего так и не удалось.

«С вечера понедельника, когда мы получили сообщение об исчезновении Мдудузи, мы проводим поиски в радиусе шести километров вокруг его дома. Эта территория была зоной поиска, поскольку точно неизвестно, в каком направлении ушел мужчина», - сказала полицейский Пярнуского полицейского участка Эвелин Энгель-Сепп.

«Мы трижды привлекали к поискам вертолет PPA, ежедневно нам помогали люди на квадроциклах, ищейки и дроны. За два дня, с участием более 50 человек, мы обыскали болота и карьеры. Местность в районе поиска очень труднопроходимая, поэтому вчера нам на помощь пришли два поисковика с лошадьми. Лошади могут пробираться через труднопроходимую местность и прочесывать канавы, в которых люди могут утонуть», - рассказала Энгель-Сепп.

«Сегодня мы в основном сосредоточились на местности вокруг деревни Нурмси, в направлении деревни Кунила и болота Туху. Рельеф местности в этом районе таков, что его нужно прочесывать шаг за шагом по кругу. Мы пригласили к поискам добровольцев, и сегодня в поисках участвуют несколько десятков человек. Мы также продолжаем поиски с помощью квадроциклов и беспилотников», - сказала полицейский.

Мдудузи высокого роста, крепкого телосложения, у него седые волосы. На нем были черные брюки и красная флисовая кофта.