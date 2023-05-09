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Война в Украине, 440-й день ⟩ Россия в ночь на 9 мая нанесла ракетный удар по Киеву и Днепру

rus.postimees.ee
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Разбомбленный российской армией квартирный дом в городе Бородянка под Киевом. 5 мая.
Разбомбленный российской армией квартирный дом в городе Бородянка под Киевом. 5 мая. Фото: Mihkel Maripuu

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 440-го дня войны, 9 мая.

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