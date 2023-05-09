Упавший Таарамяэ выбыл из борьбы за призовые места престижнейшего велотура

На третьем этапе гонщики преодолели 210 км и дистанция должна была завершиться финишем, расположенным на небошльшом подъеме. Первое место было у австралийца Макла Мэттью, за ним в длинном финишном коридоре шел Мэдс Педерсен и Каден Гровс.

Для Таарамяэ гонка оказалась неудачной, поскольку за 20 км до финиша он упал. К счастью велогонщик быстро поднялся, поскольку оказался на в центре основной группы. В итоге Таарамяэ пересек финишную черту на 5.47 позже и выбыл тем самым из большой игры.