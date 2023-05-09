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Упавший Таарамяэ выбыл из борьбы за призовые места престижнейшего велотура

rus.postimees.ee
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Рейн Таарамяэ (слева).
Рейн Таарамяэ (слева). Фото: Ander Gillenea

На третьем этапе итальянского велотура «Джиро д`Италия» перед финишем произошло падение, в которое попал и эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ.

На третьем этапе гонщики преодолели 210 км и дистанция должна была завершиться финишем, расположенным на небошльшом подъеме. Первое место было у австралийца Макла Мэттью, за ним в длинном финишном коридоре шел Мэдс Педерсен и Каден Гровс.

Для Таарамяэ гонка оказалась неудачной, поскольку за 20 км до финиша он упал. К счастью велогонщик быстро поднялся, поскольку оказался на в центре основной группы. В итоге Таарамяэ пересек финишную черту на 5.47 позже и выбыл тем самым из большой игры.

Ремко Эвенепул продолжает лидировать в общем зачете, опережая Жоао Алмейду, который также пережил падение, на 32 секунды и Приможа Роглича на 44 секунды. В целом Таарамяэ опустился на 90-е место, уступив Эвенепулу 7,49.

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