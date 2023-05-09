Упавший Таарамяэ выбыл из борьбы за призовые места престижнейшего велотура

На третьем этапе итальянского велотура «Джиро д`Италия» перед финишем произошло падение, в которое попал и эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ.
На третьем этапе гонщики преодолели 210 км и дистанция должна была завершиться финишем, расположенным на небошльшом подъеме. Первое место было у австралийца Макла Мэттью, за ним в длинном финишном коридоре шел Мэдс Педерсен и Каден Гровс.
Для Таарамяэ гонка оказалась неудачной, поскольку за 20 км до финиша он упал. К счастью велогонщик быстро поднялся, поскольку оказался на в центре основной группы. В итоге Таарамяэ пересек финишную черту на 5.47 позже и выбыл тем самым из большой игры.
Ремко Эвенепул продолжает лидировать в общем зачете, опережая Жоао Алмейду, который также пережил падение, на 32 секунды и Приможа Роглича на 44 секунды. В целом Таарамяэ опустился на 90-е место, уступив Эвенепулу 7,49.
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