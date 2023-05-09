Правительство пока так и не смогло передать Рийгикогу пакет налоговых изменений

В понедельник правительство так и не смогло передать в производство в Рийгикогу свой пакет налоговых поправок.
Причина в том, что оппозиционные партии с помощью тактики затягивания препятствовали представлению разработанных кабмином законопроектов, предусматривающих сокращение семейных пособий и изменение налогов, передает Rus.ERR.
Во время заседания, которые завершилось в 23:58, оппозиция со своей стороны подала на регистрацию 63 различных законопроекта и 64 запроса, пользуясь возможностью двухминутного представления каждого из них.
В итоге Рийгикогу даже не успел утвердить повестку дня на эту неделю.
Во вторник заседание парламента начнется в 10:00, и оппозиция уже пообещала продолжить свою тактику, что вызвало критику со стороны министра финансов от Партии реформ.
Ключевые слова