Правительство пока так и не смогло передать Рийгикогу пакет налоговых изменений

Причина в том, что оппозиционные партии с помощью тактики затягивания препятствовали представлению разработанных кабмином законопроектов, предусматривающих сокращение семейных пособий и изменение налогов, передает Rus.ERR.

Во время заседания, которые завершилось в 23:58, оппозиция со своей стороны подала на регистрацию 63 различных законопроекта и 64 запроса, пользуясь возможностью двухминутного представления каждого из них.

В итоге Рийгикогу даже не успел утвердить повестку дня на эту неделю.