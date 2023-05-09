Канепи и Контавейт начнут главный турнир в Риме на втором главном корте

Первая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA 71) и Анетт Контавейт (WTA 82) начнут свои выступления на теннисном турнире в Риме на втором главном корте.
Первой из эстонок на корт выйдет Канепи, которая в стартовом туре сыграет с чешкой Маркетой Вондрушовой (WTA 70). Их игре будут предшествовать два мужских матча и это значит, что наша спортсменка выйдет на площадку не раньше 15 часов.
23-летняя Вондрашова, которая за неделю поднялась в рейтинговой таблице на десять строк, до сих пор одерживала победу над Канепи (они сыграли два матча).
Контавейт выйдет на свою игру сразу после Канепи. Анетт Контавейт, которая с февраля не одержала ни одной победы на турнирах WTA, встретится на турнире в Риме с американкой Алисией Паркс (WTA 49). До этого спортсменки еще не играли.