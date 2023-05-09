Канепи и Контавейт начнут главный турнир в Риме на втором главном корте

Первой из эстонок на корт выйдет Канепи, которая в стартовом туре сыграет с чешкой Маркетой Вондрушовой (WTA 70). Их игре будут предшествовать два мужских матча и это значит, что наша спортсменка выйдет на площадку не раньше 15 часов.

23-летняя Вондрашова, которая за неделю поднялась в рейтинговой таблице на десять строк, до сих пор одерживала победу над Канепи (они сыграли два матча).