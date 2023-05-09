Пока в Ивангороде шла установка большого экрана, чтобы навязать жителями приграничной Нарвы концерт по случаю празднования 9 мая, на стене Нарвского замка появился плакат с надписью «Путин – военный преступник».
Галерея ⟩ На стене Нарвского замка вывесили плакат с надписью «Путин – военный преступник»
Сегодня с восходом солнца на флаговой башне замка Германа в Нарве появился антивоенный плакат, изображающий кровавого диктатора Владимира Путина с подписью Putin War Criminal («Путин – военный преступник» - прим. ред.).
Запланированная акция была подготовлена SA Narva Muuseum совместно с объединением Propastop, целью которого является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ. Баннер размещен напротив российского берега, где в течение нескольких дней шла установка сцены и экранов, обращенных на нарвский променад.
Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в социальных сетях музея, снабжены кратким комментарием «Здесь граница!». Послание напоминает о том, что сегодняшняя война развязанная Россией в Украине – военное преступление.