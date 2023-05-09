Галерея ⟩ На стене Нарвского замка вывесили плакат с надписью «Путин – военный преступник»

Сегодня с восходом солнца на флаговой башне замка Германа в Нарве появился антивоенный плакат, изображающий кровавого диктатора Владимира Путина с подписью Putin War Criminal («Путин – военный преступник» - прим. ред.).

Запланированная акция была подготовлена SA Narva Muuseum совместно с объединением Propastop, целью которого является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ. Баннер размещен напротив российского берега, где в течение нескольких дней шла установка сцены и экранов, обращенных на нарвский променад.