МНЕНИЕ ⟩ Самая большая опасность в дорожном движении исходит не от пожилых, а от трезвых молодых людей

Уже успел затихнуть поток статей, в которых подвергались порицанию пользователи электросамокатов, теперь настал черед пожилых водителей. Журналист Эйли Арула опубликовала 5 мая статью «Печальная статистика: пожилые водители так же опасны, как пьяные автомобилисты». Опасность, исходящая от пожилых водителей, описывается в это статье очень красочно. Читатель тонко подводится к мысли, что пожилые люди не только морщинистые и страшноватые, но и заслуживают такого же отношения в качестве участников дорожного движения, что и пьяницы.

В действительности объявление пожилых людей угрозой дорожному движению выглядит далеким от правды и от жизни. Используя ту же самую логику, на основании полицейской статитики можно с железной уверенностью утверждать, что самую большую опасность в дорожном движении представляет пристегнутый ремнем безопасности трезвый мужчина в возрасте от 26 до 44 лет. Самая значительная часть участников дорожных аварий вмещается как раз в эту группу.

Люди в этой возрастной группе бросаются в глаза своей активностью, их доход достаточно высок для того, чтобы практически не ограничивать себя в покупке или аренде транспортных средств, которые могут причинять смерть. Несчастные случаи и болезни еще не успели исключить из этой игры самых опасных игроков. Следовательно, речь идет о группе населения, об опасности со стороны которой общество нужно предупреждать значительно громче, чем это делалось до сих пор.

Конечно, предложенный мною ход мысли отличает глупость, точно так же как и в случае с утверждением, что пожилые водители опасны в той же степени, что и пьяные автомобилисты. Тем не менее, я убежден в том, что хорошая история не должна оставаться нерасказанной по причине своей недостоверности.