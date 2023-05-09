Американские истребители F-22 прибыли в Эмари для сдерживания агрессии

Ранее на базе Эмари не было истребителей этого типа. Их размещение в Эстонии знаменует собой усиление восточного крыла НАТО и косвенно поддерживает безопасность вступившей в НАТО Финляндии.

«Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - расположены в критическом воздушном, наземном и морском коридоре, который требует скоординированного подхода союзников для поддержания международной свободы маневра во всем регионе», - говорится в пресс-релизе ВВС США об истребителях, размещенных в Эмари.

В нем также говорится, что возможности противовоздушной обороны восточного крыла НАТО обеспечивает испанская система NASAMS, расположенная в Латвии. Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании выполняют миссию НАТО по воздушной безопасности в Эстонии, а 12 самолетов F-22 размещены на авиабазе Повидз в Польше. Американские истребители в Эмари усиливают комплексную работу подразделений, дислоцированных в регионе.

Произведенный компанией Lockheed Martin F-22 Raptor - одноместный двухреактивный тактический истребитель пятого поколения, основанный на технологиях малозаметности. Их начали разрабатывать через несколько лет после окончания холодной войны.