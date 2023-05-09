Минувшей ночью на многих дорогах Эстонии можно было видеть гигантский грузовик

До первых чисел июня будет происходить стартовавшая 8 мая транспортировка деталей, необходимых для возведения Саардеского парка ветрогенераторв, самой сложной операцией в рамках которой является доставка на место 74-метровых лопастей ветряков.
Датская компания Vestas производит лопасти для ветрогенераторов в Индии. Судном они были доставлены в Палдиски, где начали ждать своей транспортировки в Пярнумаа. Первые лопасти отправилась в свой путь вечером 8 мая.
Длина грузовика, перевозящего лопасти, составляет примерно 100 метров. Для сравнения: длина автобуса Lux Express составляет только 15 метров. Таким образом, на дорогу вышел грузовик, чья длина составляет чуть меньше общей длины семи рейсовых автобусов.
Финское предприятие начало перевозку из Палдиски в 21.00. Грузовик поехал в Кейла, оттуда по окружной дороге, объехав Сауэ и Саку, выехал на Тартуское шоссе. Из Имавере грузовик повернул в сторону Вильянди, откуда, наконец, добрался до Саардеской волости Пярнуского уезда.
Протяженность пути составила почти 250 километров. Первые лопасти добрались до цели в шестом часу утра во вторник. Всего в Саардеском парке будет девять турбин, состоящих из 27 лопастей.
«Первые части мачт отправились вчера вечером в дорогу сразу через Пярнумаа, а лопасти - через Вильянди», - рассказал технический директор Utilitas Wind Андрус Завадскис.
Первым трудным местом на пути гигантских ветряных лопастей стновится лабиринт кольцевых развязок возле Кейла, где движению могут мешать дорожные знаки и линии электропередач.
По словам Завадскиса, первый ветряк будет установлен в Саарде в конце мая. Мачты начнут устанавливать на фундаменты 20 мая. «За 3-4 дня ветряк будет установлен. Электричество вертрогенераторы начнут вырабатывать только в начале июля, потому что подстанцию надо еще достроить. Когда она будет готова, ветряки можно будет ставить под напряжение и лопасти начнут вращаться», - сказал Завадскис.
Строительство объекта началось с прокладки дорог в августе 2022 года, в сентябре началась закладка фундамента, в январе эта работа была закончена. «Электрические работы возьмут больше времени, сроки поставок траснформатров для подстанций довольно большие. График строительства был довольно напряженным, и я не хочу сглазить, но мы надеемся, что все пойдет по плану», - выразил оптимизм Завадскис.
Завадскис принимал участие в строительстве практически всех парков ветрогенераторов в Эстонии. Кроме того, с его участием было построено пять таки парков и в Литве.
Размер ветрогенераторов с годами существенно вырос. В Финляндии установили один ветряк, чья башня имеет в высоту целых 175 метров. «Десять лет назад 100-120-метровый генератор считался очень высоким», - вспоминает Завадскис.
Диамтетр ротора лопастей ветряков в Саардеском парке составляет 150 метров, но в Литве и Финляндии уже построены парки, где диаметр ротора еще больше.
Башня ветрогенератора весит около 450 тонн, у основания она имеет 6,3 м в диаметре, в верхней точке - 3,2 м.
Детали для Саардеского парка ветрогенераторов будут перевозиться каждой ночью, за вычетом воскресений, вплоть до начала июня.