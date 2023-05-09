Минувшей ночью на многих дорогах Эстонии можно было видеть гигантский грузовик

Датская компания Vestas производит лопасти для ветрогенераторов в Индии. Судном они были доставлены в Палдиски, где начали ждать своей транспортировки в Пярнумаа. Первые лопасти отправилась в свой путь вечером 8 мая.

Длина грузовика, перевозящего лопасти, составляет примерно 100 метров. Для сравнения: длина автобуса Lux Express составляет только 15 метров. Таким образом, на дорогу вышел грузовик, чья длина составляет чуть меньше общей длины семи рейсовых автобусов.

Финское предприятие начало перевозку из Палдиски в 21.00. Грузовик поехал в Кейла, оттуда по окружной дороге, объехав Сауэ и Саку, выехал на Тартуское шоссе. Из Имавере грузовик повернул в сторону Вильянди, откуда, наконец, добрался до Саардеской волости Пярнуского уезда.

Протяженность пути составила почти 250 километров. Первые лопасти добрались до цели в шестом часу утра во вторник. Всего в Саардеском парке будет девять турбин, состоящих из 27 лопастей.

«Первые части мачт отправились вчера вечером в дорогу сразу через Пярнумаа, а лопасти - через Вильянди», - рассказал технический директор Utilitas Wind Андрус Завадскис.

Первым трудным местом на пути гигантских ветряных лопастей стновится лабиринт кольцевых развязок возле Кейла, где движению могут мешать дорожные знаки и линии электропередач.