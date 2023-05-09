Вт, 9.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Минувшей ночью на многих дорогах Эстонии можно было видеть гигантский грузовик

Андрус Карнау
Facebook Twitter
Comments

До первых чисел июня будет происходить стартовавшая 8 мая транспортировка деталей, необходимых для возведения Саардеского парка ветрогенераторв, самой сложной операцией в рамках которой является доставка на место 74-метровых лопастей ветряков.

Датская компания Vestas производит лопасти для ветрогенераторов в Индии. Судном они были доставлены в Палдиски, где начали ждать своей транспортировки в Пярнумаа. Первые лопасти отправилась в свой путь вечером 8 мая.

Длина грузовика, перевозящего лопасти, составляет примерно 100 метров. Для сравнения: длина автобуса Lux Express составляет только 15 метров. Таким образом, на дорогу вышел грузовик, чья длина составляет чуть меньше общей длины семи рейсовых автобусов.

Финское предприятие начало перевозку из Палдиски в 21.00. Грузовик поехал в Кейла, оттуда по окружной дороге, объехав Сауэ и Саку, выехал на Тартуское шоссе. Из Имавере грузовик повернул в сторону Вильянди, откуда, наконец, добрался до Саардеской волости Пярнуского уезда.

Протяженность пути составила почти 250 километров. Первые лопасти добрались до цели в шестом часу утра во вторник. Всего в Саардеском парке будет девять турбин, состоящих из 27 лопастей.

«Первые части мачт отправились вчера вечером в дорогу сразу через Пярнумаа, а лопасти - через Вильянди», - рассказал технический директор Utilitas Wind Андрус Завадскис.

Первым трудным местом на пути гигантских ветряных лопастей стновится лабиринт кольцевых развязок возле Кейла, где движению могут мешать дорожные знаки и линии электропередач.

По словам Завадскиса, первый ветряк будет установлен в Саарде в конце мая. Мачты начнут устанавливать на фундаменты 20 мая. «За 3-4 дня ветряк будет установлен. Электричество вертрогенераторы начнут вырабатывать только в начале июля, потому что подстанцию надо еще достроить. Когда она будет готова, ветряки можно будет ставить под напряжение и лопасти начнут вращаться», - сказал Завадскис.

Строительство объекта началось с прокладки дорог в августе 2022 года, в сентябре началась закладка фундамента, в январе эта работа была закончена. «Электрические работы возьмут больше времени, сроки поставок траснформатров для подстанций довольно большие. График строительства был довольно напряженным, и я не хочу сглазить, но мы надеемся, что все пойдет по плану», - выразил оптимизм Завадскис.

Завадскис принимал участие в строительстве практически всех парков ветрогенераторов в Эстонии. Кроме того, с его участием было построено пять таки парков и в Литве.

Размер ветрогенераторов с годами существенно вырос. В Финляндии установили один ветряк, чья башня имеет в высоту целых 175 метров. «Десять лет назад 100-120-метровый генератор считался очень высоким», - вспоминает Завадскис.

Диамтетр ротора лопастей ветряков в Саардеском парке составляет 150 метров, но в Литве и Финляндии уже построены парки, где диаметр ротора еще больше.

Башня ветрогенератора весит около 450 тонн, у основания она имеет 6,3 м в диаметре, в верхней точке - 3,2 м.

Детали для Саардеского парка ветрогенераторов будут перевозиться каждой ночью, за вычетом воскресений, вплоть до начала июня.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх