9 мая в Кохтла-Ярве: горожане несут цветы и возмущаются переносом памятника

В Кохтла-Ярве, несмотря на все ограничения и особый режим работы полиции, горожане приходят на место, где ранее стоял советский памятник.
С раннего утра вереница горожан, которым важно в этот день продемонстрировать свою сопричастность к победе над Нацистской Германией, тянется вдоль улицы Пионеэри. Однако превалирующие эмоции среди тех, кто пришел возложить цветы или зажечь свечу, - не скорбь по погибшим во Второй мировой войне, а негодование по поводу отсутствие памятника, сообщает с места корреспондент Rus.Postimees.
Многие горожане не знали, что в первой половине января этого года скульптура женщины на мемориале памяти павшим во Второй мировой войне была демонтирована и перевезена в Военный музей. Основанием для демонтажа и переноса являлось решение созданной при Госканцелярии экспертной группы, признавшей данный монумент «красным». Согласно решению, монумент был заменен нейтральным надгробием.
Но и это открытие большинству почитателей 9 Мая не помешало: нельзя сказать, что место бывшего памятника к 10 утра уже утопает в цветах, но люди и приезжают, и приходят. По мнению жителей частных домов, расположенных рядом с мемориалом, к вечеру цветов будет много, но наверняка меньше, чем в то время, когда здесь стоял памятник.