9 мая в Кохтла-Ярве: горожане несут цветы и возмущаются переносом памятника

Кохтла-Ярве 9 мая. Фото: Денис Антонов

С раннего утра вереница горожан, которым важно в этот день продемонстрировать свою сопричастность к победе над Нацистской Германией, тянется вдоль улицы Пионеэри. Однако превалирующие эмоции среди тех, кто пришел возложить цветы или зажечь свечу, - не скорбь по погибшим во Второй мировой войне, а негодование по поводу отсутствие памятника, сообщает с места корреспондент Rus.Postimees.

Кохтла-Ярве 9 мая. Фото: Денис Антонов

Многие горожане не знали, что в первой половине января этого года скульптура женщины на мемориале памяти павшим во Второй мировой войне была демонтирована и перевезена в Военный музей. Основанием для демонтажа и переноса являлось решение созданной при Госканцелярии экспертной группы, признавшей данный монумент «красным». Согласно решению, монумент был заменен нейтральным надгробием.

Кохтла-Ярве 9 мая. Фото: Денис Антонов