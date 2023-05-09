Центр по правам человека: поддержка равенства браков растет

Население Эстонии стали больше поддерживать идею уравнивания в правах однополых браков. 53 процента респондентов поддерживают идею равенства браков, согласно которому браком признается союз двух взрослых людей независимо от их пола. Этот показатель на 6 процентов выше, чем два года назад. Учитывая, что в 2012 году было 34 процента сторонников и 60 процентов противников, развитие за десять лет было достаточно быстрым, заявил Эстонский центр по правам человека, сославшись на опрос, проведенный в начале апреля. «Среди 20-29-летних людей поддержка равенства составляет 75 процентов. Это четкий сигнал политическим партиям: если они хотят включить молодежь в число своих сторонников, то должны отстаивать права всех жителей Эстонии», - сказал Эгерт Рюнне, директор центра.

За последние два года значительно возросла и лояльность в вопросах, связанных с усыновлением: более половины населения считает, что у человека должна быть возможность усыновить ребенка партнера, независимо от пола Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу Эстонского центра по правам человека (ЭЦПЧ), отношение жителей Эстонии к правам ЛГБТ, в том числе к равенству в браке, с каждым годом становится все более положиельным.

«Более десяти лет через личные истории и судебные разбирательства Центр по правам человека изучал проблемы, с которыми сталкиваются однополые пары, которые просто хотят жить безопасной семейной жизнью. Результаты показывают: все больше людей понимают, что семья остается семьей, независимо от того, воспитывают ли детей отец и мать, мать и мать или два отца», - сообщила Келли Гроссталь, глава Центра стратегических судебных разбирательств в области прав человека.