Внимание, садоводы! Узнайте, как избежать конфискации заказанных или привезенных из-за границы семян

Согласно последним статистическим данным Налогово-таможенного департамента, с января по апрель этого года работники таможни на различных пограничных пунктах Эстонии обнаружили более 20 кг различных семян, ввоз которых в Эстонию запрещен. Самая большая партия семян - 12 кг смеси семян для газона без необходимого фитосанитарного сертификата - была обнаружена таможенниками на границе 25 апреля.

По словам Элики Бросман, специалиста по развитию Налогово-таможенного департамента, люди обычно хотят провезти через границу или заказать семена и растения для собственного использования.

«Есть те, кто ранее выращивал растения из российских семян. Они считают, что такие сорта лучше и устойчивее», - говорит Бросман.

Однако для защиты своего рынка Европейский союз ввел правило, согласно которому семена или размножительный материал определенных видов растений можно ввозить в ЕС только из страны, признанной равнозначной с государствами-членами, т. е. из страны, где размножительный материал производится по тем же принципам и правилам, что и в самом ЕС.

По словам Бросман, причина проста: «Незаконный импорт семян может представлять сильную угрозу. Нелегальные семена могут содержать болезни или вредителей, которые в свою очередь могут распространиться среди местных культур и живой природы».