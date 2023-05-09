Путин на параде вновь обвинил Запад в развязывании войны и пообещал продолжать защиту «народа Донбасса»

Путин в очередной раз обвинил Запад в развязывании войны в Украине, указав, что в декабре 2021 года Россия призывала США и весь Запад к честному диалогу, но страны Запада не захотели услышать Россию. Путин снова обосновал вторжение в Украину подготовкой Киевом новой карательной операции на Донбассе и возможным приобретением Киевом ядерного оружия, что, по словам Путина, повлекло неприемлемую для России угрозу, находящуюся прямо у ее границ.

Также Путин подчеркнул, что вся страна гордится участниками т.н. специальной военной операции в Украине. Путин сказал, что от солдат и офицеров, которые находятся на фронтах СВО, зависит будущее национальной государственности. В очередной раз Путин назвал действующую украинскую власть преступным режимом, а украинский народ - заложником это власти.

Кроме того, Путин, обращаясь к согражданам, заявил, что для России нет недружественных народов. По словам Путина, цивилизация снова оказалась на переломном рубеже и против России «развязана настоящая война», но это не помешает России обеспечить свою безопасность и защитить народ Донбасса.

Таже Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, как и большинство людей на планете. Как сказал Путин, любая идеология превосходства «отвратительна, преступна и смертоносна».

Кроме того, Путин, обращаясь к россиянам, заявил, что для России нет недружественных народов.

В начале парада Путин подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие проводится в честь отцов, дедов и прадедов, которые «отстояли Отечество ценой неизмеримого мужества».

Путин также заявил, что все народы СССР внесли вклад в победу над нацистской Германией. Приезд же лидеров стран СНГ в Москву 9 мая 2023 года Путин назвал свидетельством благодарного отношения к подвигу предков.

Утром сообщалось, что Путин лично встретил в Кремле прибывших на парад лидеров стран СНГ.