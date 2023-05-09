В Ида-Вирумаа пройдут инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение

Министерство образования и науки приглашает родителей учеников на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение, которые пройдут 17 мая в Силламяэ и Нарве и 18 мая в Йыхви и Кохтла-Ярве.
Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на встречи приглашены как родители, так и учителя. «В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними», - сказал Дуболазов. «Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы».
Представители Союза родителей программы языкового погружения также примут участие в мероприятии и поделятся своим опытом.
Информационные часы пройдут:
в Силламяэской гимназии в среду, 17 мая, в 17:00
в Нарвской Кренгольмской гимназии в среду, 17 мая, в 19:00
в Йыхвиской русской основной школе в четверг, 18 мая, в 17:00
в Кохтла-Ярвеской Славянской основной школе в четверг, 18 мая, в 19:00
Информация о переходе на эстонский язык обучения: hm.ee/ru/perehod