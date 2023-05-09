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В Ида-Вирумаа пройдут инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение

rus.postimees.ee
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Согласно коалиционному соглашению, переход на эстонский язык обучения будет завершен к 2030 году.
Согласно коалиционному соглашению, переход на эстонский язык обучения будет завершен к 2030 году. Фото: Tairo Lutter

Министерство образования и науки приглашает родителей учеников на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение, которые пройдут 17 мая в Силламяэ и Нарве и 18 мая в Йыхви и Кохтла-Ярве.

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на встречи приглашены как родители, так и учителя. «В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними», - сказал Дуболазов. «Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы».

Представители Союза родителей программы языкового погружения также примут участие в мероприятии и поделятся своим опытом.

Информационные часы пройдут:

в Силламяэской гимназии в среду, 17 мая, в 17:00

в Нарвской Кренгольмской гимназии в среду, 17 мая, в 19:00

в Йыхвиской русской основной школе в четверг, 18 мая, в 17:00

в Кохтла-Ярвеской Славянской основной школе в четверг, 18 мая, в 19:00

Информация о переходе на эстонский язык обучения: hm.ee/ru/perehod

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