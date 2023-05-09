Немецкая марка автомобилей заняла второе место в рейтинге продаж в Эстонии

В апреле этого года клиентам в Эстонии было передано 1923 новых легковых автомобиля, что на 8,2% превышает показатель продаж за апрель прошлого года - об этом во вторник сообщил в своем пресс-релизе Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
По имеющимся у Союза данным, за первые четыре месяца этого года в Эстонии был продан 7 581 новый легковой автомобиль, что на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
По данным АМТЕL, доля электромобилей - их в апреле было продано 112 - стремительно растет, и они составили 5,8% от всех проданных новых легковых автомобилей.
Покупателям было передано 737 гибридных автомобилей, их доля в общем объеме продаж в апреле составила 38,3%. Внедорожники среднего размера и в апреле оставались самым популярным сегментом (28,7%), за ними следуют автомобили среднего размера меньшего размера (21,4%) и внедорожники меньшего размера (20,6%).
В рейтинге автомобильных брендов Škoda, которая продала 319 новых легковых автомобилей, и Audi, занявшая второе место с 301 автомобилем, потеснили Toyota, которая долгое время была на вершине показателей продаж, и в апреле продала 199 автомобилей. Модели A3 и Q2 компании Audi заняли первые два места в тройке самых популярных моделей с 118 и 101 проданными автомобилями соответственно. На третьем месте потребители предпочли Škoda Octavia - продано 98 автомобилей.