Немецкая марка автомобилей заняла второе место в рейтинге продаж в Эстонии

По имеющимся у Союза данным, за первые четыре месяца этого года в Эстонии был продан 7 581 новый легковой автомобиль, что на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным АМТЕL, доля электромобилей - их в апреле было продано 112 - стремительно растет, и они составили 5,8% от всех проданных новых легковых автомобилей.

Покупателям было передано 737 гибридных автомобилей, их доля в общем объеме продаж в апреле составила 38,3%. Внедорожники среднего размера и в апреле оставались самым популярным сегментом (28,7%), за ними следуют автомобили среднего размера меньшего размера (21,4%) и внедорожники меньшего размера (20,6%).