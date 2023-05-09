В воскресенье мотогонщица Кейти Мейер на трейловом мотоцикле проехала по зоне строительства новых трамвайных путей в центре Таллинна.
ВИДЕО ⟩ Для гонок пригодно: мотогонщица протестировала строительную площадку на улице Гонсиори в Таллинне
По словам Мейер, трасса оказалась достаточно увлекательной: «Для любителей трейловых гонок нынешний ландшафт в центре города хорош, хотя по мере продвижения строительства он станет историей».
В 2022 году Кейти Мейер была удостоена звания лучшей мотоспортсменки и лучшей трейловой гонщицы Эстонии. Мейер демонстрировала свои навыки вождения в рамках шоу Marvel Universe Live Show на площадках по всему миру, а также в эстонских карьерах. Кроме того, в качестве тренера она передает свои навыки новым гонщикам.
В октябре 2021 года Мейер совершила одиннадцатиметровый воздушный полет с крыши 30-этажного Swissotel в Таллинне на крышу другого небоскреба, что признали мировым рекордом.