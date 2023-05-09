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ВИДЕО ⟩ Для гонок пригодно: мотогонщица протестировала строительную площадку на улице Гонсиори в Таллинне

rus.postimees.ee
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Кейти Мейер на строительстве новой трамвайной линии.
Кейти Мейер на строительстве новой трамвайной линии. Фото: Pilt videost

В воскресенье мотогонщица Кейти Мейер на трейловом мотоцикле проехала по зоне строительства новых трамвайных путей в центре Таллинна.

По словам Мейер, трасса оказалась достаточно увлекательной: «Для любителей трейловых гонок нынешний ландшафт в центре города хорош, хотя по мере продвижения строительства он станет историей».

В 2022 году Кейти Мейер была удостоена звания лучшей мотоспортсменки и лучшей трейловой гонщицы Эстонии. Мейер демонстрировала свои навыки вождения в рамках шоу Marvel Universe Live Show на площадках по всему миру, а также в эстонских карьерах. Кроме того, в качестве тренера она передает свои навыки новым гонщикам.

В октябре 2021 года Мейер совершила одиннадцатиметровый воздушный полет с крыши 30-этажного Swissotel в Таллинне на крышу другого небоскреба, что признали мировым рекордом.

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