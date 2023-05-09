Касса здоровья смягчит нагрузку на отделения экстренной медицины

С апреля Касса здоровья начала финансировать и усиленное врачебное дежурство в больницах, что тоже помогает смягчить нагрузку на EMO и быстрее оказывать необходимую помощь пациентам. «В дежурную смену входят врачи разных специальностей, которые все время на месте и при необходимости могут прийти и проконсультировать врачей EMO. Касса здоровья в сотрудничестве с больницами определила, в каком именно усилении врачебных дежурств нуждается каждая конкретная больница», - объяснила заведующая отделом оказания лечебных услуг Кассы здоровья Тийна Сатс.

Доктор Василий Новак пока не готов оценить влияние дополнительного финансирования врачебных дежурств, но он уверен, что эта мера очень полезна. «В региональной больнице дежурства были усилены врачами внутренних болезней, поскольку в нашем отделении EMO больше всего пациентов, для лечения которых были бы необходимы консультации и участие этих врачей», - прокомментировал доктор Новак.