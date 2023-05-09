Касса здоровья смягчит нагрузку на отделения экстренной медицины

В целях смягчения нагрузки на отделения экстренной медицины в больницах Таллинна и Тарту Касса здоровья дополнительно профинансирует работу триажных сестер и дежурных врачей, что позволит быстрее оказывать помощь пациентам.
В целях разрешения проблемы больших очередей в отделениях экстренной медицины (EMO) в феврале была проведена встреча представителей Министерства социальных дел, Кассы здоровья, Департамента здоровья, таллиннских больниц и службы «Скорой помощи».
Была достигнута договоренность как о немедленных, так и о долгосрочных мерах по смягчению проблемы. В качестве оперативной меры было решено профинансировать усиление дежурной смены врачей в больницах и работу дополнительной триажной сестры в отделениях EMO в Таллинне и Тарту. Кроме того, еще в этом году предполагается выработать новую модель финансирования услуги EMO.
В апреле 2023 года Касса здоровья добавила к списку медицинских услуг круглосуточную готовность дополнительной триажной медсестры, что означает, что в отделениях EMO теперь можно использовать двух триажных сестер, которые оценивают состояние здоровья пациентов. Изменение позволяет быстрее оценивать тяжесть состояния поступившего в EMO пациента и назначать ему триажную категорию.
Состояние пациента оценивает прошедшая соответствующее обучение и имеющая опыт триажная сестра, которая исходит как из жалоб пациента, так и из его жизненных показателей. В соответствии с назначенной триажной категорией определяется, как быстро пациент попадет на прием к врачу.
По словам главного врача отделения экстренной медицины Пыхья-Эстонской Региональной больницы Василия Новака, дополнительное финансирование работы триажных сестер является необходимой и своевременной инвестицией. «Если EMO перегружены, возникают очереди и в триаж. Благодаря финансированию Кассы здоровья появляется возможность увеличить нашу триажную команду, что позволяет быстрее обслуживать нуждающихся в помощи. Результаты и изменения заметны: по сравнению с прежним положением мы удвоили скорость принятия доставленных «Скорой помощью» пациентов», - подтвердил Новак.
С апреля Касса здоровья начала финансировать и усиленное врачебное дежурство в больницах, что тоже помогает смягчить нагрузку на EMO и быстрее оказывать необходимую помощь пациентам. «В дежурную смену входят врачи разных специальностей, которые все время на месте и при необходимости могут прийти и проконсультировать врачей EMO. Касса здоровья в сотрудничестве с больницами определила, в каком именно усилении врачебных дежурств нуждается каждая конкретная больница», - объяснила заведующая отделом оказания лечебных услуг Кассы здоровья Тийна Сатс.
Доктор Василий Новак пока не готов оценить влияние дополнительного финансирования врачебных дежурств, но он уверен, что эта мера очень полезна. «В региональной больнице дежурства были усилены врачами внутренних болезней, поскольку в нашем отделении EMO больше всего пациентов, для лечения которых были бы необходимы консультации и участие этих врачей», - прокомментировал доктор Новак.
По его словам, в Эстонии все-таки пока еще далеко до того, чтобы на EMO приходилась бы оптимальная нагрузка. «Работа с перегрузкой не может быть стабильной, и с тем темпом работы, что наблюдается сейчас в отделениях EMO, невозможно сохранять высокое качество лечения. Нужно заниматься привлечением молодых врачей, и вдобавок к увеличению дежурных бригад увеличивать и весь персонал EMO», - подчеркивает доктор Новак.