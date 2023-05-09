Его жизнь может быть в опасности ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Высу 31-летнего Вальтера

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что 31-летний Вальтер прошлой ночью ушел из своего дома в Высу, волость Хальяла, в неизвестном направлении. Его жизнь может быть в опасности.

В последний раз родственники общались с мужчиной вчера вечером около 18:00. После этого он не выходил на связь. У мужчины нет с собой телефона.

Вальтер высокого роста, крепкого телосложения, у него может быть рыжеватая борода. Когда он уходил из дома, мужчина мог быть одет в темную толстовку с надписью Palmse Metall, темно-серые поношенные спортивные штаны и черные кроссовки New Balance.