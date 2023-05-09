Его жизнь может быть в опасности ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Высу 31-летнего Вальтера

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 31-летнего Вальтера, который прошлой ночью ушел из дома в поселке Высу в неизвестном направлении.
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что 31-летний Вальтер прошлой ночью ушел из своего дома в Высу, волость Хальяла, в неизвестном направлении. Его жизнь может быть в опасности.
В последний раз родственники общались с мужчиной вчера вечером около 18:00. После этого он не выходил на связь. У мужчины нет с собой телефона.
Вальтер высокого роста, крепкого телосложения, у него может быть рыжеватая борода. Когда он уходил из дома, мужчина мог быть одет в темную толстовку с надписью Palmse Metall, темно-серые поношенные спортивные штаны и черные кроссовки New Balance.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Вальтера или видел его, сообщить об этом по номеру 112.
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