Кая Каллас получила титул «Европеец года»

В этом году премьер-министр Кая Каллас была удостоена титула «Европееец года». Награда была вручена президентом Аларом Карисом на семинаре 9 мая, посвященном Дню Европы.
Эстонское представительство Европейской комиссии и Европейского движения удостаивает таким титулом человека или организацию, которые помогали отстаивать европейские ценности, повышать осведомленность эстонцев о Европейском Союзе и сделать Эстонию более заметной и значимой в Европе.
«Я помню, как Эстония хотела присоединиться к Европейскому Союзу 25 лет назад - мы вели переговоры, работали над выполнением условий вступления и пытались всех убедить, что Эстония принадлежит Европе. Теперь мы та Европа, к которой хочет принадлежать и Украина, к которой стремятся другие страны. Это изменение произошло почти незаметно, мы не думаем об этом каждый день, но большая часть успеха и процветания Эстонии связана именно с Европейским Союзом», - сказала Каллас.
Титул «Европееец года» присуждается с 2005 года. «За последний год Кая Каллас сделала Эстонию более влиятельной в Европейском Союзе, чем когда-либо прежде. Ее деятельность в первую очередь была направлена на помощь Украине, но она значительно укрепила и сам Европейский Союз», - поделилась Вивиан Лоонела, глава эстонского представительства Европейской комиссии, поздравляя победительницу.