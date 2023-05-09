Кая Каллас получила титул «Европеец года»

«Я помню, как Эстония хотела присоединиться к Европейскому Союзу 25 лет назад - мы вели переговоры, работали над выполнением условий вступления и пытались всех убедить, что Эстония принадлежит Европе. Теперь мы та Европа, к которой хочет принадлежать и Украина, к которой стремятся другие страны. Это изменение произошло почти незаметно, мы не думаем об этом каждый день, но большая часть успеха и процветания Эстонии связана именно с Европейским Союзом», - сказала Каллас.