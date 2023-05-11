18 января 2022 года появилось сообщение о том, что четырехкратная чемпионка Бельгии, участница Игр-2018 в Пхенчхане, занявшая на чемпионате Европы-2022 четвертое место фигуристка Луна Хендрикс объявила сбор средств для того, чтобы поехать на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Сейчас Луна Хендрикс находится на восьмой строчке мирового рейтинга.

24 апреля 2023 года появилось сообщение о том, что Эстонский союз лучников проводит мероприятие, на котором наши спортсмены расскажут о том, что такое блочный лук, что это за спортивная дисциплина и насколько высока вероятность того, что этот вид спорта станет олимпийским. В мероприятии примет участие и лучница Лизелль Яэтма – наша спортсменка занимает шестое место в мировом (!) рейтинге (в прошлом году – четвертое – ред.).