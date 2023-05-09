Галерея ⟩ Сотрудники российского и белорусского посольств возложили венки к Бронзовому солдату

Сотрудники российского и белорусского посольств возложили венки к Бронзовому солдату, а затем пошли общаться с находившимися на кладбище людьми. Настроения у собравшихся мирные, большинство прибывших к Бронзовому солдату – пожилые люди, многие из них плачут.

До 11:00 прибыли двое мужчин в возрасте до сорока лет, которые пытались проехать к Бронзовому солдату на автомобиле. Когда полиция их остановила, они стали кричать на стражей порядка. Позже, разговаривая с полицией, они курили возле кладбища.