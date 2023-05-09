9 мая в Эстонии можно было бы назвать праздником самосозерцания

Мы не должны ненавидеть приверженцев культа 9 мая, но мы и не должны их терпеть, – считает журналист Теэт Корстен.
Если бы у нас в Эстонии была безусловная обязанность называть 9 мая как-то более торжественно, чем какой угодно другой майский день, Эстония в этот день могла бы подумать о продлившемся пятьдесят лет изнасиловании – так что это мог бы быть день самосозерцания.
Поездка в молодую Германию
Странным образом, недавно воссоединившаяся Германия оказалась первой зарубежной страной, в которую я поехал из оккупированной Эстонии давней весной 1991 года. Это был визит молодежи йыхвиского лютеранского прихода в немецкий дружественный приход, который находится в Нордерштедте, недалеко от Гамбурга.
Кристина Тегтмайер, помощник настоятеля прихода, принимала нас и занималась нами больше всего. Программа, которую она подготовила для нас, была красноречивой. Это показывало то, что – гораздо более образованный, чем в среднем! – немец думал об эстонцах и Эстонии в тот исторический момент. То, что нас повезли посмотреть в порту Гамбурга на парусник «Крузенштерн», принадлежавший СССР, но полученный в качестве трофея из Германии, можно было как-то понять – ведь корабль носит имя выходца из Эстонии, и его история касается также и нас.
Но то, что нас хотели отвести посмотреть нацистский концентрационный лагерь, было для меня уже слишком. Я категорически от этого отказался, а за мной и другие молодые люди. В настоящее время моя реакция может показаться непонятной из-за отдаленности и времени, и места, но люди, жившие в оккупированной Эстонии, помнят советскую пропаганду. Преступления нацистов изображались особо гнусными – конечно, они и были таковыми, но... Целью советской пропаганды было ежедневно демонизировать врага, и поэтому из каждого утюга кричали только о том, насколько ужасным был гитлеровский режим. Нормальные люди в то время знали, что сталинский был как минимум так же ужасен. Поэтому понятно, что, когда я впервые попал в свободный мир, я не хотел впитывать пропаганду того же цвета. Такие, как я, были как бы привиты от этого благодаря советской пропаганде.
Единственно верный шаг
Сегодняшняя Эстония свободна, какой была и едва объединившаяся Германия в 1991 году. Конечно, это было свободой с оговорками – Германия в то время только начинала залечивать шрамы сталинского режима в своей восточной части! Не может быть свободен тот, у кого есть невылеченные последствия травмы. Но благодаря 9 мая мы получаем напоминание о том, что наше лечение продолжается, – как говорит Юхан Вийдинг в одном из своих стихотворений.
Тот факт, что во многих местах мы до недавнего времени сохраняли гнуснейшие памятники оккупантов, показывает, насколько чудовищна наша травма. До того дня, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, мы как нация не осознавали, насколько неуместна и оскорбительна российская империалистическая пропаганда, отлитая в бетоне и бронзе на нашей земле. Только когда мы увидели изнасилование в Украине, мы вспомнили о собственной травме, и нарвский танк и кохтла-ярвский (женского пола!) бронзовый солдат и другие пакости были убраны.
Очистить Тынисмяэ от сталинского символа победы в 2007 году было единственно верным решением, хотя и принятым с опозданием к тому времени уже как минимум на 13 лет, потому что последние российские войска покинули Эстонию в 1994 году. Однако последовавшие за этим шаги были неверными, и у поклонников «Алеши» могло сложиться впечатление, будто бы перед ними раскаиваются. Поэтому после апрельского бунта только еще больше активизировался так называемый Культ Победы. Конечно, не без помощи российских спецслужб, но прежде всего из-за ошибочных сообщений, передаваемых нашим же правительством. К ложным сигналам можно отнести открытие русскоязычного телеканала.
Мы не должны ненавидеть последователей культа 9 мая, но и не должны их терпеть. Очистка и лечение продолжаются. Однажды мы преодолеем юханов смулов и остальные симптомы. И я не забыл, что 9 мая отмечен в календаре как День Европы, но пока пусть он останется в первую очередь для немцев и французов. У нас еще есть работа дома.