9 мая в Эстонии можно было бы назвать праздником самосозерцания

Если бы у нас в Эстонии была безусловная обязанность называть 9 мая как-то более торжественно, чем какой угодно другой майский день, Эстония в этот день могла бы подумать о продлившемся пятьдесят лет изнасиловании – так что это мог бы быть день самосозерцания.

Поездка в молодую Германию

Странным образом, недавно воссоединившаяся Германия оказалась первой зарубежной страной, в которую я поехал из оккупированной Эстонии давней весной 1991 года. Это был визит молодежи йыхвиского лютеранского прихода в немецкий дружественный приход, который находится в Нордерштедте, недалеко от Гамбурга.

Кристина Тегтмайер, помощник настоятеля прихода, принимала нас и занималась нами больше всего. Программа, которую она подготовила для нас, была красноречивой. Это показывало то, что – гораздо более образованный, чем в среднем! – немец думал об эстонцах и Эстонии в тот исторический момент. То, что нас повезли посмотреть в порту Гамбурга на парусник «Крузенштерн», принадлежавший СССР, но полученный в качестве трофея из Германии, можно было как-то понять – ведь корабль носит имя выходца из Эстонии, и его история касается также и нас.