Кылварт: годами государство делало все для того, чтобы регионы угасали

По словам мэра Михаила Кылварта, региональное неравенство ни для кого не является новостью, но такая ситуация не возникла в одночасье, она продолжалась на протяжении всего периода с момента восстановления независимости.

«На сегодняшний день в некоторых самоуправлениях ситуация стала критической, она требует оперативного вмешательства правительства. Однако вместо того, чтобы выделить из государственного бюджета дополнительные почти 11 миллионов евро и распределить их посредством фонда выравнивания, правительство намерено отобрать ресурсы у одних самоуправлений, чтобы передать средства другим. Математически эта инициатива выражается в том, что 16 самоуправлений потеряют из своей доходной базы 11 миллионов евро, из них семи миллионов лишится город Таллинн, и четырех миллиона - остальные 15 самоуправлений, а распределены эти средства будут среди 63 самоуправлений», - сказал Кылварт.

«Выглядит невероятным, что для того, чтобы изыскать 11 миллионов евро, государство меняет налоговую систему и доходную базу самоуправлений, при этом внеднряя налоговые изменения, которые привлекут сотни миллионов евро в государственный бюджет», - добавил он.

«Город Таллинн также видит необходимость помогать более слабым самоуправлениям и поддерживает принцип солидарности. Однако региональную политику нельзя осуществлять базируясь только на арифметических принципах. Годами государство делало все для того, чтобы регионы угасали - закрывая школы, библиотеки, центры культуры и прочие учреждения», - отметил Кылварт.

«Теперь мы удивляемся тому, что трудоспособное население мигрирует в большие города, а в сельской местности остаются одни пенсионеры. И каково решение государства? Забрать из бюджета Таллинна семь миллионов и еще четыре - из бюджетов других более обеспеченных самоуправлений, чтобы направить эти средства на поддержку сельских регионов», - заявил он