Кылварт: годами государство делало все для того, чтобы регионы угасали

Правительство намерено прераспределить доходную базу самоуправлений, для чего планируется внести изменения в налоговую систему. На обсуждение и согласование нового принципа самоуправлениям дали всего два рабочих дня. Город Таллинн не поддерживает представленные правительством в срочном порядке законопроекты об изменениях в Законе о подоходном налоге и Законе о социальном обеспечении, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
По словам мэра Михаила Кылварта, региональное неравенство ни для кого не является новостью, но такая ситуация не возникла в одночасье, она продолжалась на протяжении всего периода с момента восстановления независимости.
«На сегодняшний день в некоторых самоуправлениях ситуация стала критической, она требует оперативного вмешательства правительства. Однако вместо того, чтобы выделить из государственного бюджета дополнительные почти 11 миллионов евро и распределить их посредством фонда выравнивания, правительство намерено отобрать ресурсы у одних самоуправлений, чтобы передать средства другим. Математически эта инициатива выражается в том, что 16 самоуправлений потеряют из своей доходной базы 11 миллионов евро, из них семи миллионов лишится город Таллинн, и четырех миллиона - остальные 15 самоуправлений, а распределены эти средства будут среди 63 самоуправлений», - сказал Кылварт.
«Выглядит невероятным, что для того, чтобы изыскать 11 миллионов евро, государство меняет налоговую систему и доходную базу самоуправлений, при этом внеднряя налоговые изменения, которые привлекут сотни миллионов евро в государственный бюджет», - добавил он.
«Город Таллинн также видит необходимость помогать более слабым самоуправлениям и поддерживает принцип солидарности. Однако региональную политику нельзя осуществлять базируясь только на арифметических принципах. Годами государство делало все для того, чтобы регионы угасали - закрывая школы, библиотеки, центры культуры и прочие учреждения», - отметил Кылварт.
«Теперь мы удивляемся тому, что трудоспособное население мигрирует в большие города, а в сельской местности остаются одни пенсионеры. И каково решение государства? Забрать из бюджета Таллинна семь миллионов и еще четыре - из бюджетов других более обеспеченных самоуправлений, чтобы направить эти средства на поддержку сельских регионов», - заявил он
«Очевидно, что такая "региональная политика" не является ни продуманной, ни устойчивой. Государство в очередной раз ярко продемонстрировало свою неспособность предлагать системные решения и нежелание привлекать самоуправления для их разработки. Поэтому Таллинн такую инициативу не поддерживает», - подытожил мэр Таллинна.