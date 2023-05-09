При пожаре в частном доме погиб мужчина

Сегодня, 9 мая, до полудня в деревне Васта (волость Виру-Нигула, Ляэне-Вирумаа) в ходе работ по тушению пожара в частном доме было обнаружено тело пожилого мужчины.
9 мая в 10:21 в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Васта. К тому моменту, как спасатели прибыли на место происшествия, дом горел открытым огнем. Большая часть крыши обрушилась. Из-за пожара загорелась трава вокруг дома, и спасатели принялись спасать от возгорания соседнее зданиt. Было известно, что в частном доме может быть человек. Пожар локализовали к 11:23, в ходе последующих работ по тушению было найдено тело пожилого мужчины.
Причина пожара неизвестна. Точные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе производства. В этом году в Эстонии в пожарах погибли 20 человек.
Ключевые слова