При пожаре в частном доме погиб мужчина

9 мая в 10:21 в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Васта. К тому моменту, как спасатели прибыли на место происшествия, дом горел открытым огнем. Большая часть крыши обрушилась. Из-за пожара загорелась трава вокруг дома, и спасатели принялись спасать от возгорания соседнее зданиt. Было известно, что в частном доме может быть человек. Пожар локализовали к 11:23, в ходе последующих работ по тушению было найдено тело пожилого мужчины.