Горестная жизнь бывшей звезды в тюрьме: Дани Алвеса буллят заключенные

40-летний Алвес обвиняется в изнасиловании 23-летней женщины. Это произошло в ночном клубе Барселоны в ночь на 31 декабря. Алвес находится в тюрьме с января, и теперь один из заключенных немного рассказал о его жизни.

«Он потерян и отдален в заключении. Другие заключенные зовут его по имени, но он никак не реагируют», — сказал находящийся в той же тюрьме, что и Алвес, человек в интервью испанскому телешоу «Фиеста».

«Есть неприятные парни, которые пытаются напасть на него в столовой. Они бьют по столу чашками и кричат: «Эй, насильник!», — продолжил он.

Говорят, что Алвес с каждым днем теряет в весе, выглядит очень грустным и избегает общения с другими.

"Он практически никуда не выходит. Только на тюремную площадку, где играет в футбол с другими заключенными. В остальное время он остается в своей камере или сидит в комнате с телевизором», — сказал источник.

Алвес отрицает обвинения, но если его признают виновным, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.