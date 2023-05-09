На месте удаленного советского военного монумента в Тарту 9 мая появилось несколько десятков цветов

Кладбища Рахумяэ и Паулусе

Цветы сегодня приносили и на кладбище Рахумяэ. Прошлой осенью на этом кладбище были в присутствии священника перезахоронены останки, которые находились под советским военным монументом в парке Раади. Всего в братской могиле были обнаружены останки 238 человек, в том числе 167 расстрелянных в Лемматсиском противотанковом рву и погибших в Тартуском коцентрационном лагере гражданских лиц, а также 71 красноармейца. Первые из них покоятся теперь рядом с крематорием, а красноармейцы - в 200-300 метрах от кладбищенского сада.

На обеих площадках сегодня в первой половине дня можно были увидеть не только цветы, но и свечи. «Мой отец пропал без вести на войне, я его и не видела, потому что когда я родилась, его забрали на войну», - рассказала принесшая цветы к месту захоронения останков красноармейцев Рая Смирнова. «С мамой, когда она была жива, приходили всегда к монументу в парке Раади с цветами и свечами. Что плохого в том, что я сюда цветочки принесла? А у меня на сердце покой после этого».

Смирновой на кладбище встретились полицейские. «Я спросила, могу ли я цветы положить, они ответили, что, разумеется, могу», - добавила она.