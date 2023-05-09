На месте удаленного советского военного монумента в Тарту 9 мая появилось несколько десятков цветов

9 мая в качестве «Дня победы» и в этот раз не осталось в Тарту неотмеченным, но все-таки просходящее сегодня выглядит значительно скромнее в сравнении с событиями предшествующих лет.
Хотя советский военный памятник вместе со всеми табличками был убран с побережья тартуского озера Раади еще в сентябре прошлого года, уже в первой половине дня 9 мая на бетонной набережной в этом месте можно было обнаружить примерно 60-70 цветков разных видов, при этом люди продолжали их потихоньку подносить.
Приносившие цветы люди в большинстве своем не желали пояснить, почему они пришли сделать это именно 9 мая. Только лишь один житель деревни Таммисту, по имени Андрей Смолкин, обосновал свои действия обычаем поминать таким образом своих бабушку и дедушку. «Каждый год сюда прихожу», - добавил он.
Полицейские в парке Раади
Патрулирующие парк Раади полицейские подтвердили, что никаких препятствий приносящим цветы людям не чинится. «Мы не будем отбирать эти цветы. Для нас важно только то, чтобы не использовалась военная символика и не выражалась бы поддержка государству-агрессору», - пояснил руководитель окружной группы полиции Тарту Сийм Линнард.
В прежние годы 9 мая в парке Раади часто громко звучала музыка, а также угощали супом или кашей из большого котла. Как в этом году обстоят дела с подобным коллективным времяпрепровождением? «Ни одного публичного собрания людей 9 мая в Тарту не произойдет. Одно такое ходатайство поступало, о собрании на Рахумяэском кладбище, но мы дали на него отрицательный ответ. Поскольку в Харьюмаа и Ида-Вирумаа были введены соответствующие запреты, мы не собираемся отличаться от других регионов», - продолжил Линнард.
Кладбища Рахумяэ и Паулусе
Цветы сегодня приносили и на кладбище Рахумяэ. Прошлой осенью на этом кладбище были в присутствии священника перезахоронены останки, которые находились под советским военным монументом в парке Раади. Всего в братской могиле были обнаружены останки 238 человек, в том числе 167 расстрелянных в Лемматсиском противотанковом рву и погибших в Тартуском коцентрационном лагере гражданских лиц, а также 71 красноармейца. Первые из них покоятся теперь рядом с крематорием, а красноармейцы - в 200-300 метрах от кладбищенского сада.
На обеих площадках сегодня в первой половине дня можно были увидеть не только цветы, но и свечи. «Мой отец пропал без вести на войне, я его и не видела, потому что когда я родилась, его забрали на войну», - рассказала принесшая цветы к месту захоронения останков красноармейцев Рая Смирнова. «С мамой, когда она была жива, приходили всегда к монументу в парке Раади с цветами и свечами. Что плохого в том, что я сюда цветочки принесла? А у меня на сердце покой после этого».
Смирновой на кладбище встретились полицейские. «Я спросила, могу ли я цветы положить, они ответили, что, разумеется, могу», - добавила она.
Цветы приносят сегодня и к памятному знаку с обновленной плитой на кладбище Паулусе. На одном цветочном горшке можно было заметить траурную ленту, на которой по-русски написано «Помним. Гордимся. Скорбим».