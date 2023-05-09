Эстонский арбитр судил два важнейших матча Лиги чемпионов

Эстонский арбитр Григорий Ошомков в минувшие выходные работал в Испании, где проходил финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА по футбзалу. Эстонец судил два матча.
В четверку лучших команд Европы вошли Sporting CP (Португалия), Sporting Anderlecht Futsal (Бельгия), Mallorca Palma Futsal (Испания) и Benfica (Португалия. Полуфинальные матчи сыграли 5 мая, через два дня определился обладатель третьего места, а вечером состоялся грандиозный финал.
Эстонский арбитр был назначен третьим судьей полуфинала между «Пальмой» и «Бенфикой». «Пальма», спустя два дня ставшая чемпионом Европы, обеспечила себе выход в финал с минимальным перевесом 4:3. 7 мая «Бенфике» предстоял матч за третье место против «Андерлехта» - этот матч снова судил Ошомков, выполнявший функции второго судьи. Как и полуфинал, этот матч также завершился со счетом 4:3, но на этот раз победой португальцев.
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