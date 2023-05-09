Эстонский арбитр судил два важнейших матча Лиги чемпионов

Эстонский арбитр был назначен третьим судьей полуфинала между «Пальмой» и «Бенфикой». «Пальма», спустя два дня ставшая чемпионом Европы, обеспечила себе выход в финал с минимальным перевесом 4:3. 7 мая «Бенфике» предстоял матч за третье место против «Андерлехта» - этот матч снова судил Ошомков, выполнявший функции второго судьи. Как и полуфинал, этот матч также завершился со счетом 4:3, но на этот раз победой португальцев.