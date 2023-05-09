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Бдительная женщина помогла найти пропавшего пятилетнего ребенка

Rus.Postimees
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Полиция разыскивала пятилетнего Кристьяна Вальдемара, который пропал в поселке Куусалу.

Полиция получила сообщение, что мальчик ушел из дома, расположенного в поселке Куусалу, между 10:00 и 11:00. Сообщалось, что, возможно, Кристьян Вальдемар сел на автобус и отправился в Таллинн или в Локса.

К поискам были привлечены полицейские патрули, дрон и служебная собака.

Около четырех часов дня пресс-служба полиции сообщила, что бдительная Кристи заметила маленького ребенка, идущего в одиночестве по улице Аллика в Пеэтри. Кристи также видела сообщение о пропаже ребенка в СМИ, и при разговоре с мальчиком выяснилось, что это был Кристьян Вальдермар, который добрался до Пеэтри на автобусе. Кристи сразу же позвонила по номеру 112, и полиция сейчас везет ребенка домой.

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