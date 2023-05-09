Фото и видео ⟩ «Дорогие эстонские товарищи»: в Ивангороде не без происшествий начался концерт

На месте торжества в Ивангороде около двух часов дня не было еще ни музыки, ни танцев. Постепенно, после 13 часов, людей стали запускать на площадку. Толпа собралась поодаль, перед зданием, на здании висит табличка «С праздником, Ивангород!»