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Фото и видео ⟩ «Дорогие эстонские товарищи»: в Ивангороде не без происшествий начался концерт

Уве Гнадентайх Таави Сепп
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Фото: Taavi Sepp

В этот солнечный день на Нарвском променаде много гуляющих. Несмотря на сильный ветер, плакат «Путин - военный преступник» остается на стене Нарвской крепости. В Ивангороде уже начался концерт. 

На месте торжества в Ивангороде около двух часов дня не было еще ни музыки, ни танцев. Постепенно, после 13 часов, людей стали запускать на площадку. Толпа собралась поодаль, перед зданием, на здании висит табличка «С праздником, Ивангород!»

На большом экране, который направлен на Нарву, начали показывать военный фильм.

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