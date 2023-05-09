Уже два дня простоя в работе Рийгикогу: оппозиции и сегодня удалась обструкция

В понедельник рабочий день в Рийгикогу продлился 9 часов, поскольку оппозиция по причине отсутствия реакции на ее предложения от правительства прибегла к обструкции. В связи с этим дело даже не дошло до представления законопроектов.
Заседание в Рийгикогу в понедельник завершилось в 23.59. Во вторник заседание началось в 10 часов и завершилось в час дня.
И в этом случае правительство попыталось передать на рассмотрение парламента налоговый законопроект, но и в этот раз он не попал в повестку дня.
Деуптаты Рийгикогу сосредоточились сегодня на вопросе, можно ли вообще утверждать на вторничном заседании повестку дня, так как по закону повестка рабочей недели парламента утверждается на первом заседании в течении этой недели. Руководивший заседанием первый вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ) сказал в ответ на такие доводы, что смысл этой нормы закона состоит в том, что Рийгикогу утверждает повестку при первой возможности.
Также обсуждалось, как достичь компромисса между коалицией и оппозицией. Кивимяги заметил, что теоретически существует возможность, что правительство отзовет касающийся налоговых изменений законопроект и представит его снова таким образом, чтобы отдельно обсудить темы изменения каждого налога. По его словам, это весьма вероятно, если это поможет прекратить обструкцию. Кивимяги также подчеркнул, что готовность к компромиссу должны проявить обе стороны.
Приступивший к руководству заседанием с 12 часов второй вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) сказал, что, по его оценке, из сложившегося положения можно выйти через совет старейшин, но даже если он не соберется, следует после заседания созвать правление Рийгикогу, чтобы также обсудить сложившееся сейчас положение.