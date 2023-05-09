Уже два дня простоя в работе Рийгикогу: оппозиции и сегодня удалась обструкция

Заседание в Рийгикогу в понедельник завершилось в 23.59. Во вторник заседание началось в 10 часов и завершилось в час дня.

И в этом случае правительство попыталось передать на рассмотрение парламента налоговый законопроект, но и в этот раз он не попал в повестку дня.

Деуптаты Рийгикогу сосредоточились сегодня на вопросе, можно ли вообще утверждать на вторничном заседании повестку дня, так как по закону повестка рабочей недели парламента утверждается на первом заседании в течении этой недели. Руководивший заседанием первый вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ) сказал в ответ на такие доводы, что смысл этой нормы закона состоит в том, что Рийгикогу утверждает повестку при первой возможности.

Также обсуждалось, как достичь компромисса между коалицией и оппозицией. Кивимяги заметил, что теоретически существует возможность, что правительство отзовет касающийся налоговых изменений законопроект и представит его снова таким образом, чтобы отдельно обсудить темы изменения каждого налога. По его словам, это весьма вероятно, если это поможет прекратить обструкцию. Кивимяги также подчеркнул, что готовность к компромиссу должны проявить обе стороны.