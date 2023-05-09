КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Пусть День Европы станет видением будущего

9 мая 1950 года тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с планом объединить производство угля и стали недавних соперников, Германии и Франции, с целью сделать войну между этими двумя странами невозможной. К этой инициативе присоединились и другие страны, и с тех пор 9 мая символизирует невозможность войны между европейскими странами, а европейская интеграция означает продвижение мира.

Но мы должны смотреть правде в глаза. 9 мая 2023 года в Европе нет мира и Евросоюз, будучи мирным проектом, готовится произвести для Украины миллион снарядов. Европейский союз и его государства-члены оказали Украине большую помощь в виде оружия и будут продолжать это делать. Это не предполагает возможности мира в Европе, по крайней мере, в том виде, в каком его видел Шуман. Таким образом, смысл Дня Европы изменился, и в свете нынешней войны на Украине у Евросоюза больше нет пути назад к прежнему мирному проекту. Евросоюзу еще многое предстоит сделать, но поворот уже произошел. Если хочешь мира, готовься к войне, говорили римляне.