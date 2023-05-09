КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Пусть День Европы станет видением будущего

- Для Эстонии 9 мая всегда имело двоякое значение
- В принципе, мы можем сами придать содержание 9 мая
Сегодняшний День Европы должен быть обращен в будущее, а не назад, хотя мы не должны забывать и о нашем прошлом.
Сегодняшний День Европы должен быть обращен в будущее, а не назад, хотя мы не должны забывать и о нашем прошлом.
9 мая 1950 года тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с планом объединить производство угля и стали недавних соперников, Германии и Франции, с целью сделать войну между этими двумя странами невозможной. К этой инициативе присоединились и другие страны, и с тех пор 9 мая символизирует невозможность войны между европейскими странами, а европейская интеграция означает продвижение мира.
Но мы должны смотреть правде в глаза. 9 мая 2023 года в Европе нет мира и Евросоюз, будучи мирным проектом, готовится произвести для Украины миллион снарядов. Европейский союз и его государства-члены оказали Украине большую помощь в виде оружия и будут продолжать это делать. Это не предполагает возможности мира в Европе, по крайней мере, в том виде, в каком его видел Шуман. Таким образом, смысл Дня Европы изменился, и в свете нынешней войны на Украине у Евросоюза больше нет пути назад к прежнему мирному проекту. Евросоюзу еще многое предстоит сделать, но поворот уже произошел. Если хочешь мира, готовься к войне, говорили римляне.
Для Эстонии 9 мая всегда имело двоякое значение: с одной стороны, эстонские русские праздновали День Победы России у бронзового солдата в Таллинне и других местах, с другой стороны, центр Таллинна и остальная часть Эстонии отмечали этот день в ритме Дня Европы. Ни то, ни другое полностью не совместимо с собственным историческим опытом Эстонии – 9 мая 1945 года не принесло Эстонии повода для радости, потому что осенью 1944 года советская оккупация продолжалась, а 9 мая 1950 года Эстония была по-прежнему оккупирована и не могла наслаждаться плодами начавшейся евроинтеграции.
Важно то, как европейцы смотрят в будущее, которому принадлежит и интегрированная в Европу Украина. Потому что украинцы борются за те же ценности, которым посвящен День Европы: демократические свободы, солидарность, взаимное уважение и уважение к человеческой жизни.
Однако в последние годы можно заметить, что 9 Мая проходило мирно и вблизи «Бронзового солдата». Сама Россия также ограничила празднование 9 мая из-за войны в Украине, а события в Украине не дали президенту России Владимиру Путину повода для празднования победы. Да, Россия планирует организовать концерт в честь Дня Победы в Ивангороде, Нарве, но вряд ли она сможет изменить тенденцию снижения значения 9 мая как Дня Победы России в Эстонии.
Вот и остается День Европы, в котором люди действительно принимали активное участие, но под вопросом остается то, осознают ли они изначальное значение этого дня. Но, может быть, это и не так важно. Скорее, важно то, как европейцы смотрят в будущее, которому принадлежит и интегрированная в Европу Украина. Потому что украинцы борются за те же ценности, которым посвящен День Европы: демократические свободы, солидарность, взаимное уважение и уважение к человеческой жизни.
Они могут показаться самоочевидными, но если вспомнить Бучу, Изюм или Мариуполь, то становится ясно, что все это далеко не само собой разумеющееся.
Свободная Украина – будущее Европы. Точно также, как и свободная Эстония. Это повод собраться вместе и отпраздновать День Европы. В принципе, содержание 9 мая мы можем придать и сами, вместо того, чтобы ждать каких-то указаний сверху. И еще понятно, что чем больше мы говорим о Европе 9 мая, тем меньше вспоминаем о российском Дне Победы.