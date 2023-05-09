Просчитались! ⟩ У государства остались не распределенными десятки миллионов евро энергокомпенсаций

Чтобы смягчить рост цен на энергию, предыдущее правительство установило для домашних потребителей несколько пособий, которые действовали с 1 октября по 31 марта этого года и автоматически применялись к счетам за энергию.

Хотя Министерство экономики и инфраструктуры при подготовке законопроекта учитывало расходы в 154,4 млн евро, реальная стоимость пособий оказалась значительно ниже благодаря теплой зиме и более низким ценам на энергоносители.

Компенсация за электроэнергию, которая была выплачена домашним потребителям в размере 65,6 млн евро, оказалась самой затратной. Стоимость мер помощи в компенсации централизованного отопления составила 24,6 млн евро, а на поддержку потребителей газа было потрачено 19,2 млн евро.

Правительство также поддержало бытовых потребителей компенсациями на энергию и позапрошлой зимой, когда было выплачено пособий на общую сумму 169,4 млн евро.

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе, неиспользованные 44,9 миллиона евро будут направлены в правительственный резерв.

Что компенсировали

Электричество

Бытовым потребителям электроэнергии компенсировалась среднемесячная часть стоимости электроэнергии без налога с оборота, превышающая 8 центов за киловатт-час (кВтч), до 5 центов/кВтч.

Например, если потребитель покупал электроэнергию по среднемесячной цене 15 центов/кВтч, то благодаря компенсации цена, по которой платил потребитель, составляла 10 центов/кВтч.

Газ

Бытовым потребителям газа государство компенсировало 80% средней цены на газ в той части, которая без налога с оборота превышает 0,8264 евро за кубометр. При этом компенсировалось потребление максимально до 251,7 кубометра, что составляет среднемесячное потребление газа в частном доме.

Центральное отопление

Потребителям центрального отопления, подобно потребителям газа, компенсировали расходы на тепло в объеме 80% от цены, превышающей 80 евро/МВтч (без налога с оборота).

Например, если цена распределенного через сеть центрального отопления тепла составляла 97,15 евро/МВтч, она была снижена для потребителя до уровня 83,4 евро/МВтч.