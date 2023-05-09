Просчитались! ⟩ У государства остались не распределенными десятки миллионов евро энергокомпенсаций

В качестве компенсаций затрат на энергию в этом отопительном сезоне государство выплатило 109,5 млн евро, что на 44,9 млн евро меньше запланированного.
Чтобы смягчить рост цен на энергию, предыдущее правительство установило для домашних потребителей несколько пособий, которые действовали с 1 октября по 31 марта этого года и автоматически применялись к счетам за энергию.
Хотя Министерство экономики и инфраструктуры при подготовке законопроекта учитывало расходы в 154,4 млн евро, реальная стоимость пособий оказалась значительно ниже благодаря теплой зиме и более низким ценам на энергоносители.
Компенсация за электроэнергию, которая была выплачена домашним потребителям в размере 65,6 млн евро, оказалась самой затратной. Стоимость мер помощи в компенсации централизованного отопления составила 24,6 млн евро, а на поддержку потребителей газа было потрачено 19,2 млн евро.
Правительство также поддержало бытовых потребителей компенсациями на энергию и позапрошлой зимой, когда было выплачено пособий на общую сумму 169,4 млн евро.
По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе, неиспользованные 44,9 миллиона евро будут направлены в правительственный резерв.
Что компенсировали
Электричество
Бытовым потребителям электроэнергии компенсировалась среднемесячная часть стоимости электроэнергии без налога с оборота, превышающая 8 центов за киловатт-час (кВтч), до 5 центов/кВтч.
Например, если потребитель покупал электроэнергию по среднемесячной цене 15 центов/кВтч, то благодаря компенсации цена, по которой платил потребитель, составляла 10 центов/кВтч.
Газ
Бытовым потребителям газа государство компенсировало 80% средней цены на газ в той части, которая без налога с оборота превышает 0,8264 евро за кубометр. При этом компенсировалось потребление максимально до 251,7 кубометра, что составляет среднемесячное потребление газа в частном доме.
Центральное отопление
Потребителям центрального отопления, подобно потребителям газа, компенсировали расходы на тепло в объеме 80% от цены, превышающей 80 евро/МВтч (без налога с оборота).
Например, если цена распределенного через сеть центрального отопления тепла составляла 97,15 евро/МВтч, она была снижена для потребителя до уровня 83,4 евро/МВтч.