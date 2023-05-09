Вандализм в Ида-Вирумаа: осквернены памятники эстонским солдатам

Как сообщает издание, на Гренодерской горе были опрокинуты три мемориальные доски из черного мрамора, часть из которых также была повреждена во время Бронзовых ночей в 2007 году.

Кроме того, мемориальный камень был перевернут в поселке Синимяэ у шоссе Таллинн-Нарва и еще три памятника были изрисованы белой краской у военно-исторического музея.

В военном музее Синимяэ назвали это чистой политической провокацией.