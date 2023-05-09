Вандализм в Ида-Вирумаа: осквернены памятники эстонским солдатам

В ночь на 9 мая в Ида-Вирумаа в волости Вайвара в Синимяэ минимум семь памятников воинам Эстонии и других стран, павшим на стороне Германии во Второй мировой войне, подверглись вандализму, сообщает Põhjarannik.
Как сообщает издание, на Гренодерской горе были опрокинуты три мемориальные доски из черного мрамора, часть из которых также была повреждена во время Бронзовых ночей в 2007 году.
Кроме того, мемориальный камень был перевернут в поселке Синимяэ у шоссе Таллинн-Нарва и еще три памятника были изрисованы белой краской у военно-исторического музея.
В военном музее Синимяэ назвали это чистой политической провокацией.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви сказал, что полиция серьезно относится к таким инцидентам и сделает все возможное, чтобы найти виновного. «Следователь собрал вещественные доказательства с места происшествия, и мы возбудим уголовное дело», - добавил он.