Анализы подтвердили: в водопроводе эстонского города обнаружена кишечная палочка

Поскольку повторные пробы воды, взятые из водоканала Курессааре, также подтвердили наличие загрязнения, островитянам придется по-прежнему предпочитать бутилированную воду или же кипятить воду из под-крана в течение как минимум десяти минут.

Заведующая лабораторией инфекционных заболеваний Департамента здоровья Яанне Пуллат посредством пресс-сообщения проинформировала, что для установления серотипа обнаруженной в водопроводной воде кишечной палочки необходимо было провести уточняющий PCR-анализ, результаты которого показали, что речь идет о не самом токсичном типе кишечной палочки, но и его попадание в организм вызывает симптомы, совпадающие с теми, что проявлялись в последнее время у попадавших в Курессааре в больницу пациентов.

«Для точного определения патогенов, проявившихся в питьевой воде, нужно в лаборатории дать бактериям расти в течение как минимум суток, поэтому для получения окончательного подтверждения требуется время. Сегодня лаборатория продолжит анализ взятых у пациентов клинических проб, на основании чего станет ясно, связано ли их инфицирование с этим источником заражения», - сказала Пуллат.

Заведующий эпидемиологическим отделением Департамента здоровья Кярт Сыбер сообщил, что в течение последих суток количество обратившихся в Курессаарескую юольницу снизилось и число вызовов «Скорой помощи» тоже нормализовалось.

«Ситуацию все-таки нельзя считать разрешенной, потому что Курессаареский водоканал в повторных пробах воды также обнаружил кишечную палочку. Следовательно, по-прежнему необходимо основательное кипячение водопроводной воды, чтобы уничтожить возможные бактерии, которые могли остаться где-то на трассе и попасть через трубы в дома людей. Местное предприятие водоснабжения продолжает менять воду в трубах и добавлять хлор, но все это может занять еще несколько дней, прежде чем источник заражения окончательно будет уничтожен», - рассказал Сыбер.

В первую очередь зараженная вода опасна в случае глотания, но угроза бактериального заражения сохраняется и в том случае, когда люди после посещения туалета и перед приготовлением пищи не моют как следуют руки. «Поэтому следует быть аккуратными и членам семей заразившихся людей», - подчеркнул эпидемиолог.