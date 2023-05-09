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Госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении НКО Slava Ukraini

rus.postimees.ee
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Йоханна-Мария Лехтме, лидер НКО Slava Ukraini.
Йоханна-Мария Лехтме, лидер НКО Slava Ukraini. Фото: Eero Vabamägi

Госпрокуратура во вторник возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины.

Государственный прокурор Трийну Олев пояснила, что как только появились первые признаки возможного нецелевого использования средств, прокуратура и полиция приступили к анализу поступающей в правоохранительные органы информации. «Вне уголовного расследования мы собирали информацию в дополнение к той, что была опубликована в прессе, а также поддерживали прямой контакт с нашими украинскими коллегами. На базе собранной информации имеются основания для возбуждения уголовного дела», - сказала Олев.

«Уголовное дело возбуждено по статье о присвоении имущества, но это первичная оценка, которая может измениться в ходе производства. На данный момент подозрения никому не предъявлялись. Следствие выяснит, есть ли у кого-то основания для подозрений», - заявила Олев.

Поскольку деятельность НКО Slava Ukraini проходила также на территории Украины, важную роль в выяснении обстоятельств сыграет сотрудничество с украинскими правоохранительными органами. Уголовное следствие ведет центральная криминальная полиция под руководством госпрокуратуры.

Ранее украинские правоохранительные органы также возбудили уголовное дело по следам скандала с предполагаемым нецелевым использованием пожертвований эстонской НКО Slava Ukraini и ее украинскими партнерами.

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