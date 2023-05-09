Вопрос почти решен. Зарплата Месси в «Аль-Хиляль» будет астрономической

Футболист отправится в Саудовскую Аравию на два года, но имеется возможность продлить контракт еще на год.

Сумма зарплаты составляет 600 миллионов евро в год, кроме того, Месси станет туристическим послом Саудовской Аравии.

Еще пока рано говорить о том, что решение окончательное – испанские СМИ пишут, что все еще согласовывается, более того жена звездного футболиста не очень хочет переезжать в Саудовскую Аравию.