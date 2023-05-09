ФОТО ⟩ У Бронзового солдата задержали двух человек, один из них не стоял на ногах

Например, кто-то привязал к ветке дерева георгиевскую ленточку. А в районе полудня на полицейском автобусе от Бронзового солдата увезли пожилую женщину, у которой был цветочный венок в цветах российского флага. Полиция начала в отношении задержанной производство.

Около 15 часов с кладбища увезли нетрезвого мужчину, который был настолько пьян, что был не в состоянии стоять на ногах. На кладбище он добрался с помощью друзей. До самого Бронзового солдата он все-таки не дошел, поскольку полиция успела его задержать. Пьяный пытался оказать сопротивление, но безуспешно.