МНЕНИЕ ⟩ Можно ли бесконечно порочить материнство?

Согласно опросу, проведенному два года назад, три четверти женщин считают, что материнство - самая важная роль в жизни женщины. В том же исследовании указывается, что 86 процентов матерей считают, что в Эстонии хорошо растить детей. Половина этих женщин хотели бы воспитать троих детей; чаще других этого хотят женщины с высшим образованием.