МНЕНИЕ ⟩ Можно ли бесконечно порочить материнство?

Мне жаль сегодняшних молодых женщин и девушек, у которых все активнее отнимают чистое и первобытное желание стать матерью, вырастить детей, быть счастливой в своей семье, пишет накануне Дня матери колумнист Маарья Вайно.
Согласно опросу, проведенному два года назад, три четверти женщин считают, что материнство - самая важная роль в жизни женщины. В том же исследовании указывается, что 86 процентов матерей считают, что в Эстонии хорошо растить детей. Половина этих женщин хотели бы воспитать троих детей; чаще других этого хотят женщины с высшим образованием.
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