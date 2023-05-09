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МНЕНИЕ ⟩ Можно ли бесконечно порочить материнство?

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Никто не хочет жертвовать собой ради страны, которая своим поведением проявляет пренебрежение к детям, понятиям дома и семьи.
Никто не хочет жертвовать собой ради страны, которая своим поведением проявляет пренебрежение к детям, понятиям дома и семьи. Фото: Elmo Riig

Мне жаль сегодняшних молодых женщин и девушек, у которых все активнее отнимают чистое и первобытное желание стать матерью, вырастить детей, быть счастливой в своей семье, пишет накануне Дня матери колумнист Маарья Вайно.

Согласно опросу, проведенному два года назад, три четверти женщин считают, что материнство - самая важная роль в жизни женщины. В том же исследовании указывается, что 86 процентов матерей считают, что в Эстонии хорошо растить детей. Половина этих женщин хотели бы воспитать троих детей; чаще других этого хотят женщины с высшим образованием.

В течение последних нескольких месяцев доходы населения снижались как никогда. Одной из причин отказа от желаний завести детей, безусловно, является материальный вопрос, ведь с появлением детей у родителей появляется целый ряд неизбежных и необходимых расходов.

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