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Политолог Тайм: Россия заигрывает с Грузией как с послушной девочкой, а Молдову хочет наказать как непослушную

Павел Соболев
, журналист
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  • Кремлю кажется, что ему удалось посадить в Грузии на важные посты своих ребят
  • Все чаще говорится о том, что контрнаступление ВСУ может начаться в районе Приднестровья
  • Малая продолжительность парада в Москве может объясняться плохим здоровьем Путина

Сегодня Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, вчера на параде в Москве присутствовали лидеры сразу нескольких государств, некогда входивших в состав СССР. О том, что стоит за такими попытками Путина продемонстирировать сохраняющееся влияние России в постоветском пространстве, в студии Postimees порассуждал политолог Пеэтер Тайм.

- Cегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Другим своим указом Путин снял запрет на воздушные перевозки из России в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Что может стоять за такими неожиданными решениями? Россия пытается подчеркнуть, что она вовсе не в изоляции, что у нее все еще есть союзники? Или это такой шаг, с помощью которого Россия хочет конкурировать с Западом за влияние на такие страны, как Грузия и, например, Молдова?

- Я могу предположить, что Россия сейчас очень по-разному воспринимает Грузию и Молдову. Думаю, Российской Федерации и ее фюреру кажется, что они Грузию взяли. В Грузии сейчас, можно сказать, происходит убийство Михаила Саакашвили, в прямом смысле и в прямом эфире, никакой глас разума, призывающий хотя бы выпустить его на лечение, не вызывает никакой реакции. И если говорить о том, что происходит в Грузии сейчас на уровне именно правительства, то Россия считает, что у нее там посажен свой товарищ.

То есть это воспринимается так, что Грузия - это свои ребята, так что ей могут быть положены преимущества. Откроем авиасообщение, будем вино опять у них покупать. И, мол, русских там и так уже много. Так называемых релокантов.

А вот Молдова - это уже непослушная девочка, в отношении которой тоже могут последовать какие-то указы, но совершенно другие. Может быть, уже в ближайшие дни. Не случайно же в последние дни многие эксперты предложили достаточно неожиданную версию того, как будет разиваться украинское контрнаступление. Можно, конечно, гадать, Украина ли сознательно делает такие инфовбросы, или же это в России начинают паниковать, но, в общем, довольно громко стало говориться, что Украина может начать не с освобождения своих территорий, а с освобождения Приднестровья.

Эти слухи могут дать почву для еще многих указов Путина. Из бункера он почти не вылезает, но все-таки какие-то подписи на разных документах все время ставит.

- Американский институт изучения войны в своей сводке указывает, что Владимир Путин попытался использовать парад 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Почему лидеры стран этого региона, ранее входивших в состав СССР, приняли приглашение посетить Москву в этот день? Нашлись ли у Путина какие-то особые рычаги воздействия на этих лидеров, или же они действительно не считают Путина «сбитым летчиком»?

- Я не могу представить, чем их смогли заставить приехать 9 мая в Москву. Точно так же я не могу сказать, какие отговорки нашли те лидеры, которые не приехали. Ведь не только из Грузии никто не приехал, Азербайджан же тоже не был представлен на параде. Еще труднее объяснить тот цирк, который вчера творился на параде с бульбафюрером.

Если бы начал валять дурака кто-то другой, это было бы проще понять. Но Лукашенко же всегда ведет себя в угоду Путину, недавно он, когда Путин благодарил его за очередный приезд в Москву, отвечал «попробуй вам отказать». И вот вчера он не пошел пешком рядом с Путиным, а поехал на электрокаре, а потом вообще уехал из Москвы, не поужинав и не пообедав.

- Можно ли предположить, что главы нескольких государств СНГ оказались вчера на Красной площади в качестве своего рода живого щита, что Владимир Путин решил пригласить иностранных гостей, чтобы снизить вероятность какой-то диверсии или дроновой атаки?

- Если говорить о мотивации пригласить этих людей, то насчет нее как раз нет никаких сомнений, их пригласили именно для этого. Вопрос только в инструментарии, с помощью которого этот щит был создан, как этих людей заставили выступить в такой роли.

Песков еще 3-4 дня назад говорил, что Россия никого и не приглашала в этом году на парад, потому что дата же не круглая нынче. И вдруг 8 мая вечером сообщается, что целая куча разных лидеров понаедет. Так что позвали их именно для формирования живого щита, но неизвестно, чем их удалось соблазнить или принудить.

- Парад 9 мая в Москве оказался самым скромным за последние годы. Единственным танком, проехавшим по Красной площади, был Т-34, а в пешем строю было представлено всего 26 парадных расчетов. О чем говорят очень скромные масштабы парада, только ли о страхе Кремля перед возможной украинской атакой, или же об апатии, охватившей российскую верхушку на фоне ухудшающихся для РФ позиций на фронте?

- Причина того, что парад был очень скромным и, главное, очень коротким, очень простая: фюрер болен, и по причине состояния своего здоровья просто не может больше долго находиться на публике. Вчера все было устроено так, чтобы он там появился, толкнул свою речь, потом посидел пару минут внутри живого щита, и ушел бы.

Я видел видео, снятые обычными москвичами на подходе к Красной площади, которые ждали, что еще вот-вот, и пойдут танки. Но танки так и не пошли, что довольно логично, они же должны все сейчас быть на фронте. 

- Вчера в столицу Украины прилетела Урсула фон дер Ляйен. Ранее глава Еврокомиссии прибывала в Киев без предварительных уведомлений, неожиданно, в этот раз о ее поездке было объявлено заранее. Это говорит о том, что западные страны укрепляются во мнении, что Россия ни в коем случае не хочет идти на прямую конфронтацию с Западом, поэтому такие поездки достаточно безопасны?

- Давайте опять вспомним вчерашний парад в Москве. Раньше в годы правления Путина парад 9 мая в Москве всегда был показухой, там всегда были одни понты. И вот что мы видим в последние годы? Идет сдувание. Выпуск воздуха из этих понтов.

В начале войны Запад действительно трусил, боялся Россию. Должен ли Запад сейчас бояться Россию, когда на параде в Москве показался только один танк, Т-34, да и тот, как сказал Александр Невзоров, арендованный у «Мосфильма»? Даже на символическом уровне становится понятно, что бояться там уже нечего.

- Эксперты CNN считают, что недавний перехват силами ВСУ российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» вызовет в России серьезные вопросы о том, не получила ли Украина надежные средства борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Насколько вам кажется реальной возможность того, что в распоряжении украинских военных уже имеются какие-то количества самого современного вооружения, о поставках которого Киеву официально никогда не сообщалось?

- А это уже не имеет особенного значения, потому что ясно, что и эти «Кинжалы» оказались понтами. Говорили, что сбить эти ракеты нельзя, потому что их скорость - 14 000 км/ч, и вот пожалуйста, оказалось, что можно сбить. И оказалось, что Patriot может с этим справиться. И неважно, украинские ли умельцы так постарались, что изумили даже американцев, или эту ракету сбил кто-то еще. Главное, что она сбита, что показывает, что Украина готова отражать эту угрозу. Говорят же, что эта ракета была нацелена на Верховную Раду.

Получается, и из этого понта выпустили воздух. Я думаю, что и следующие «Кинжалы» будут сбиваться. Кажется, Россия говорила, что этих ракет у нее всего 10-15 штук. Посмотрим, как быстро их всех собьют.

Смотрите запись полной версии беседы!

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