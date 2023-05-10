Политолог Тайм: Россия заигрывает с Грузией как с послушной девочкой, а Молдову хочет наказать как непослушную

- Cегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Другим своим указом Путин снял запрет на воздушные перевозки из России в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Что может стоять за такими неожиданными решениями? Россия пытается подчеркнуть, что она вовсе не в изоляции, что у нее все еще есть союзники? Или это такой шаг, с помощью которого Россия хочет конкурировать с Западом за влияние на такие страны, как Грузия и, например, Молдова?

- Я могу предположить, что Россия сейчас очень по-разному воспринимает Грузию и Молдову. Думаю, Российской Федерации и ее фюреру кажется, что они Грузию взяли. В Грузии сейчас, можно сказать, происходит убийство Михаила Саакашвили, в прямом смысле и в прямом эфире, никакой глас разума, призывающий хотя бы выпустить его на лечение, не вызывает никакой реакции. И если говорить о том, что происходит в Грузии сейчас на уровне именно правительства, то Россия считает, что у нее там посажен свой товарищ.

То есть это воспринимается так, что Грузия - это свои ребята, так что ей могут быть положены преимущества. Откроем авиасообщение, будем вино опять у них покупать. И, мол, русских там и так уже много. Так называемых релокантов.