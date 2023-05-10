Парад 9 мая в Москве оказался самым скромным за последние годы. Единственным танком, проехавшим по Красной площади, был Т-34, а в пешем строю было представлено всего 26 парадных расчетов. О чем говорят очень скромные масштабы парада, только ли о страхе Кремля перед возможной украинской атакой, или же, возможно, об апатии, охватившей российскую верхушку на фоне ухудшающихся для РФ позиций на фронте? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees в 15:00 поговорит с политологом Пеэтером Таймом.
В студии Postimees Пеэтер Тайм: о чем говорят очень скромные масштабы военного парада в Москве?
- Владимир Путин говорил в свое речи на параде в Москве, что Запад развязал войну против России. Можно ли предположить, что власти России начинают готовить население своей страны к поражению в войне с Украиной, которое они будут стараться преподнести как поражение в войне с Западом?
- Американский институт изучения войны в своей сводке указывает, что Владимир Путин попытался использовать парад 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Почему лидеры стран этого региона, ранее входивших в состав СССР, приняли приглашение посетить Москву в этот день? Нашлись ли у Путина какие-то особые рычаги воздействия на этих лидеров, или же они действительно не считают Путина «сбитым летчиком»?
- Глава Еврокомиссии прибыла 9 мая в Киев, где назвала Украину бьющимся сердцем европейских ценностей. В предыдущие разы Урсула фон дер Ляйен прибывала в Киев без предварительных уведомлений, неожиданно, в этот раз о ее поездке было объявлено заранее. Говорит ли это о том, что западные страны укрепляются во мнении, что Россия ни в коем случае не хочет идти на прямую конфронтацию с Западом, и поэтому такие поездки достаточно безопасны?
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