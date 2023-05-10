В студии Postimees Пеэтер Тайм: о чем говорят очень скромные масштабы военного парада в Москве?

- Владимир Путин говорил в свое речи на параде в Москве, что Запад развязал войну против России. Можно ли предположить, что власти России начинают готовить население своей страны к поражению в войне с Украиной, которое они будут стараться преподнести как поражение в войне с Западом?

- Американский институт изучения войны в своей сводке указывает, что Владимир Путин попытался использовать парад 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Почему лидеры стран этого региона, ранее входивших в состав СССР, приняли приглашение посетить Москву в этот день? Нашлись ли у Путина какие-то особые рычаги воздействия на этих лидеров, или же они действительно не считают Путина «сбитым летчиком»?

- Глава Еврокомиссии прибыла 9 мая в Киев, где назвала Украину бьющимся сердцем европейских ценностей. В предыдущие разы Урсула фон дер Ляйен прибывала в Киев без предварительных уведомлений, неожиданно, в этот раз о ее поездке было объявлено заранее. Говорит ли это о том, что западные страны укрепляются во мнении, что Россия ни в коем случае не хочет идти на прямую конфронтацию с Западом, и поэтому такие поездки достаточно безопасны?