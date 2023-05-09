Видео ⟩ Гонщик, готовившийся к этапу чемпионата мира, влетел на своей машине в дерево

Грязин, который соревнуется в зачете WRC2 на Škoda Fabia RS Rally2, в воскресенье уже был в Португалии, чтобы проверить машину накануне соревнований. Но испытательный день он так и не завершил.

Грязин на слишком большой скорости вошел в правый поворот, повредил заднюю подвеску, после чего машина влетела капотом в дерево. Из двигателя сразу же повалил белый дым и стало ясно, что машина явно больше не на ходу.

Николай Грязин и его штурман Константин Алексеев травм в этой аварии не получили.

Грязин, выступающий на автомобиле Škoda, который подготовил Toksport, сейчас занимает четвертое место в зачете WRC2 и пока что проехал все этапы. Он заработал очки только в Монте-Карло и в Хорватии, где оба раза финишировал вторым.

В Португалии Грязин снова не заработал очков в общем зачете. Это разумное решение, ведь конкуренция в WRC2 находится на очень высоком уровне. Например, в Португалии соревнуются Гус Гринсмит, Оливер Солберг, Теэму Сунинен, Андреас Миккельсен, Адриан Формо и Крис Мик.