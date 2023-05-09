ФОТО ⟩ В пожаре в центральной части Эстонии сгорела уникальная «Волга»

Пресс-секретарь Спасательного департамента Андра Вяэртмаа рассказала, что пожарные, прибыв по месту вызова, увидели горящий открытым огнем сарай, причем пожар распространился уже достаточно далеко. В горевшем сарае находилась различная техника. Позднее выяснилось, что вместе с сараем сгорел и считающийся сейчас уже уникальным автомобиль советских времен - «Волга ГАЗ 21». Огонь уничтожил ретро-машину практически полностью.

Спасти сарай и находившуюся в нем технику не было никакой возможности, но у спасателей нашлось немало работы по предотвращению дальнейшего распространения пожара. Вяэртмаа сказала, что огнем было охвачена площадь примерно в 200 кв. м., загорелся и лес поблизости от постройки.