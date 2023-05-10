ЕВА ПУНШ ⟩ Надпись «ДЕТИ» перед заброшенным ДК в Нарве: арт-акция или провокация?

Нарвский художник Владимир Каштан был задержан полицией после нанесения на асфальт перед заброшенным зданием в Нарве надписи «ДЕТИ». Публицист Ева Пунш считает эту акцию скандального художника куда более удачной, чем нанесение им же граффити на бывшем месте нарвского танка, но в то же время считает, что слишком сложно выстроенное послание лишает художника надежд быть услышанным аудиторией, к которой он обращается.
Каюсь, лично я первую скандальную арт-акцию Вована Каштана - надпись на месте увезенного танка под Нарвой - приняла за чистую монету.
Цитату из покойного Татарского повторять не буду, но она вызвала во мне столько нехороших эмоций, что даже мысли не возникло о самой возможности художественного акционизма. Я сразу поверила, что это все: «русский мир» идет за нами.
Когда нарвский арт-активист Владимир Каштан взял на себя ответственность за эту надпись и начал объяснять смысл своей акции, я в самую первую очередь почувствовала облегчение, что это не агрессия «русского мира», а все же какие-то «местные игры», но в то же время раздражение осталось. Провокация показалась мне опасной - именно потому, что она была слишком похожа на правду. Во многом из-за отсутствия хоть малейшей нотки абсурда, превращающей чудовищную граффити в художественную акцию.
Я читала все, что художник счел нужным разъяснить, но раздражение не проходило; признаюсь, я из тех, кому не нравится быть обманутым. Спровоцировав мой гнев, художник не предложил мне никакого выхода из ситуации.
А еще эта акция напомнила мне порыв отчаяния одного моего приятеля, который 25 февраля 2022 года очень болезненно воспринял «информационную тишину» в Ида-Вирумаа. Он желал присоединиться к антивоенным протестам и просто их не нашел. Его так задело «равнодушие местных жителей», что желая их расшевелить, он начал (цитирую): «кидаться с воображаемым ножом на прохожих, выкрикивая что-то типа: «я - русский, Слава России!». К счастью для него, его английский никто не понял, его вообще никто не понял, и в полицию никто не обратился.
Но, согласитесь, это довольно опасная провокация, в первую очередь, для самого активиста.
Новая же акция Вована (Вована Каштана) - с надписью крупными буквами перед заброшенным ДК в Нарве «ДЕТИ» - была воспринята мной совершенно иначе. Я даже пояснений автора пока не читала, но эта акция мне понятна. Да, Нарва также стоит на границе с русским миром, как и Мариуполь год назад. Да, надо помнить, что такое может произойти не только в Украине.
К слову сказать, идея местного акциониста уже год как воплощена в других странах; в Чехии, в Германии, в Литве также появлялись надписи ДЕТИ (нарисованные на асфальте или выложенные свечами) в знак памяти о жертвах, искавших убежища в Мариупольском театре от российских снарядов.
То, что Владимир Каштан задержан полицией по итогам этой акции, в принципе, объяснимо: напряженность этих дней может прорваться совершенно неожиданным образом. И да, к большому сожалению, читая соцсети с обсуждением этой надписи у ДК им. Герасимова, нахожу, что Вован опять бьет мимо цели: многие просто не понимают его посыл. «А что значит надпись «Дети» у заброшки? Я гуглила, но не поняла», - довольно распространенная реакция. Re: акция.
Зато плакат, появившийся сегодня на стене Нарвского замка - Putin War Criminal - не оставляет вариантов для других толкований. Эта инсталляция устроена Нарвским музеем и организацией Propastop. Просто и внятно.
Но художники не ищут простых путей. Например, Владимир Каштан анонсировал (увы, не состоявшуюся) акцию, точнее, намерение - станцевать на нарвском променаде 9 мая что-то из «Лебединого озера», в ответ на видеотрансляцию с того берега Наровы, обращенную к жителям Нарвы.
Это мне напомнило известный «стишок-пирожок»:
вован старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал