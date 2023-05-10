ЕВА ПУНШ ⟩ Надпись «ДЕТИ» перед заброшенным ДК в Нарве: арт-акция или провокация?

Каюсь, лично я первую скандальную арт-акцию Вована Каштана - надпись на месте увезенного танка под Нарвой - приняла за чистую монету.

Цитату из покойного Татарского повторять не буду, но она вызвала во мне столько нехороших эмоций, что даже мысли не возникло о самой возможности художественного акционизма. Я сразу поверила, что это все: «русский мир» идет за нами.

Когда нарвский арт-активист Владимир Каштан взял на себя ответственность за эту надпись и начал объяснять смысл своей акции, я в самую первую очередь почувствовала облегчение, что это не агрессия «русского мира», а все же какие-то «местные игры», но в то же время раздражение осталось. Провокация показалась мне опасной - именно потому, что она была слишком похожа на правду. Во многом из-за отсутствия хоть малейшей нотки абсурда, превращающей чудовищную граффити в художественную акцию.

Я читала все, что художник счел нужным разъяснить, но раздражение не проходило; признаюсь, я из тех, кому не нравится быть обманутым. Спровоцировав мой гнев, художник не предложил мне никакого выхода из ситуации.