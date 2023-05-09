Пророссийский политический активист Айво Петерсон останется под стражей еще как минимум два месяца, сообщила сегодня прокуратура.
Айво Петерсон останется под стражей еще на два месяца
11 марта Полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики, в том числе лидера движения «Koos/Вместе» Айво Петерсона. Первоначально суд заключил мужчин под стражу на срок до двух месяцев. Сегодня прокуратура сообщила Postimees, что срок содержания под стражей продлен еще на два месяца.
«Прокуратура может принять решение о предъявлении обвинения и его квалификации тогда, когда завершены необходимые процессуальные действия, а уголовное дело направлено в прокуратуру Полиции обороны», - добавил пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкявичюс.
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