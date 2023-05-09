Айво Петерсон останется под стражей еще на два месяца

11 марта Полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики, в том числе лидера движения «Koos/Вместе» Айво Петерсона. Первоначально суд заключил мужчин под стражу на срок до двух месяцев. Сегодня прокуратура сообщила Postimees, что срок содержания под стражей продлен еще на два месяца.